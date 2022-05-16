Собянин рассказал о перспективах производства электромобилей в Москве

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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возрождённый завод «Москвич» в перспективе будет производить электромобили.
Собянин рассказал о перспективах производства электромобилей в Москве
  • РИА Новости
  • © Анар Мовсумов

Об этом он написал в своём блоге.

«Основным технологическим партнёром возрождённого Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — заявил Собянин.

Ранее он анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».

Как стало известно, российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.

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