Собянин рассказал о перспективах производства электромобилей в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что возрождённый завод «Москвич» в перспективе будет производить электромобили.

Об этом он написал в своём блоге.

«Основным технологическим партнёром возрождённого Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — заявил Собянин.

Ранее он анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».

Как стало известно, российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.