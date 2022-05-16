Собянин рассказал о перспективах производства электромобилей в Москве
- РИА Новости
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Об этом он написал в своём блоге.
«Основным технологическим партнёром возрождённого Московского автомобильного завода «Москвич» станет КамАЗ. На первом этапе будет организовано производство классических автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, а в перспективе — и электромобилей», — заявил Собянин.
Ранее он анонсировал возобновление производства автомобилей под брендом «Москвич».
Как стало известно, российские активы группы Renault переходят в государственную собственность.