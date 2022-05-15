Делегацию Общественной палаты России не допустили на совещание на площадке ОБСЕ

Делегации Общественной палаты России отказали в участии в Дополнительном совещании в сфере человеческого измерения.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ОП, мероприятие на тему «Функционирование демократических институтов в период кризиса» было назначено на 16—17 мая в Вене.

Заявки на аккредитацию подавались в соответствии с требованиями Бюро ОБСЕ по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ). Члены российской делегации получили подтверждение об участии от организаторов.

«Накануне мероприятия без объяснения причин организаторами было принято решение об отмене регистрации российских общественников и отказе в допуске их на совещание с отсылкой на некое решение польского действующего председательства ОБСЕ. Особо цинично, что информация с отказом в аккредитации была направлена в момент, когда российские представители уже вылетели в Вену», — говорится в сообщении Общественной палаты.

Соответствующий шаг в России оценили как попытку политизации участия российских НКО в гуманитарных мероприятиях ОБСЕ и антироссийский демарш.

Генеральная Ассамблея ООН ранее приостановила участие России в Совете по правам человека.

Позднее заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что российская сторона досрочно прекратит 7 апреля свои полномочия в СПЧ ООН.