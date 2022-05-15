Глава Белгородской области рассказал о состоянии пострадавшего при обстреле села

Состояние раненного в результате обстрела посёлка Середа стабильное, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

«Вместе с главой Шебекинского горокруга Владимиром Ждановым проведал раненого. Жизненно важные органы не задеты, кость не задета. Чувствует себя хорошо», — написал Гладков в своём Telegram-канале.

Он отметил, что поговорил с супругой пострадавшего.

По его словам, все необходимые медикаменты в наличии.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил расследовать факт обстрела посёлка Середа Белгородской области.

До этого Гладков сообщил, что посёлок Середа Шебекинского городского округа был обстрелян с территории Украины.