В МВД рассказали об основных причинах ДТП с электросамокатами

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Внезапное появление на дороге и малая заметность средств индивидуальной мобильности (СИМ), в число которых входят электросамокаты, являются причинами половины аварий среди данных категорий транспортных средств.

«Половина ДТП с участием СИМ произошла по причине их внезапного появления для других участников дорожного движения и малой заметности в транспортном потоке», — приводит ТАСС фрагмент информационно-аналитического обзора Научного центра безопасности дорожного движения МВД России.

В министерстве подчеркнули, что 43% пострадавших при управлении средствами индивидуальной мобильности являются люди в возрасте от 20 до 34 лет.

Ранее координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов высказался в пользу ограничения скорости электросамокатов и моноколёс.

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