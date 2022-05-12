Автоэксперт Шкуматов поддержал идею ограничения скорости электросамокатов

Короткая ссылка
Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов высказался в пользу ограничения скорости электросамокатов и моноколёс.
Автоэксперт Шкуматов поддержал идею ограничения скорости электросамокатов
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Установить ограничители скорости на ранее купленные электросамокаты будет невозможно. Если появится программное ограничение, то, наверное, добровольно использовать его никто не будет. Хотя движение мысли у разработчиков правильное. Основные дорожно-транспортные происшествия с участием самокатов происходят из-за скорости, которую развивают их владельцы», — цитирует Шкуматова «Парламентская газета».

Он выразил надежду, что ограничение скорости электросамокатов позволит снизить количество ДТП с серьёзными последствиями.

Как ранее сообщало URA.RU, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Денис Колясников прокомментировал ситуацию с самокатами в преддверии сезона.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить