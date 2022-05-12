Автоэксперт Шкуматов поддержал идею ограничения скорости электросамокатов

Координатор движения «Общество синих ведёрок» Пётр Шкуматов высказался в пользу ограничения скорости электросамокатов и моноколёс.

«Установить ограничители скорости на ранее купленные электросамокаты будет невозможно. Если появится программное ограничение, то, наверное, добровольно использовать его никто не будет. Хотя движение мысли у разработчиков правильное. Основные дорожно-транспортные происшествия с участием самокатов происходят из-за скорости, которую развивают их владельцы», — цитирует Шкуматова «Парламентская газета».

Он выразил надежду, что ограничение скорости электросамокатов позволит снизить количество ДТП с серьёзными последствиями.

Как ранее сообщало URA.RU, заместитель начальника УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области подполковник полиции Денис Колясников прокомментировал ситуацию с самокатами в преддверии сезона.