В России фиксируют увеличение потребительского спроса на мясные и рыбные консервы

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В России стали употреблять больше мясных и рыбных консервов, об этом свидетельствуют результаты опроса службы курьерской доставки nePochta.
В России фиксируют увеличение потребительского спроса на мясные и рыбные консервы
  • РИА Новости

Тушёнка входит в повседневный рацион каждого второго участника исследования (49%), рыбные консервы предпочитают 17%, пишет Life.ru.

63% респондентов увеличили количество потребляемых консервов по сравнению с прошлым годом, причём каждый пятый (19%) стал есть примерно на треть больше, а каждый девятый (11%) — в полтора раза больше.

Ранее, по сообщениям ФАН, президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Михаил Шконда прокомментировал ситуацию с ценами на продукты.

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