Российские школьники рассказали, как выбирают будущую профессию

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Эксперты платформ «ЯКласс» и «Учи.ру», резиденты кластера информационных технологий фонда «Сколково», провели исследование и выяснили, что ученики средней школы при выборе профессии чаще опираются на истории успеха известных личностей, чем ученики старших классов.
Российские школьники рассказали, как выбирают будущую профессию
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

При выборе будущей профессии 53% опрошенных школьников намерены опираться на собственные интересы и навыки.

При этом 17% респондентов заявили о планах основывать своё решение на истории успеха известных предпринимателей. Столько же школьников выразили желание ориентироваться на мнение родителей и учителей.

Значимость мнения одноклассников, друзей или блогеров в вопросе выбора профессии отметили 6% участников исследования.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.

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