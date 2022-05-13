Чернышенко поручил Ростуризму и ФАС следить за ценами на отдых в России
- РИА Новости
Об этом сообщили ТАСС в аппарате Чернышенко.
«Вице-премьер поручил Ростуризму совместно с ФАС продолжать постоянный мониторинг цен, оперативно анализировать поступающую от людей обратную связь и давать адекватную реакцию на комментарии граждан. В частности, принимать возможные меры по стабилизации цен», — заявили там.
Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, круизные компании на треть увеличили продажи с начала работы программы туристического кешбэка.