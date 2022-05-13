Чернышенко поручил Ростуризму и ФАС следить за ценами на отдых в России

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Вице-премьер Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму вместе с Федеральной антимонопольной службой (ФАС) наблюдать за ценами на отдых в России и принимать меры по их стабилизации в случае необходимости.
Чернышенко поручил Ростуризму и ФАС следить за ценами на отдых в России
  • РИА Новости

Об этом сообщили ТАСС в аппарате Чернышенко.

«Вице-премьер поручил Ростуризму совместно с ФАС продолжать постоянный мониторинг цен, оперативно анализировать поступающую от людей обратную связь и давать адекватную реакцию на комментарии граждан. В частности, принимать возможные меры по стабилизации цен», — заявили там.

Как заявила глава Ростуризма Зарина Догузова, круизные компании на треть увеличили продажи с начала работы программы туристического кешбэка.

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