Академик Шестакова высказалась о генетических особенностях больных диабетом

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Заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова высказалась о генетических особенностях больных диабетом.
Академик Шестакова высказалась о генетических особенностях больных диабетом
  • Gettyimages.ru
  • © Tom Werner

«Есть генетическая предрасположенность к тому, что при диабете новые жировые клетки не образуются, а старые перерастягиваются от избыточного поступления калорий. Изучая жировую ткань больных диабетом, мы определили, экспрессия каких генов высокая, а каких низкая», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, активность гена может меняться под влиянием внешней среды.

Как отметила Шестакова, другие исследования показали, что физическая активность, активное мышечное движение будут повышать в жировой ткани экспрессию «полезных» генов, то есть клетки не будут перерастягиваться и воспаляться.

Ранее в беседе с Nation News врач Пекарева назвала резкий набор веса признаком гормонального сбоя в организме.

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