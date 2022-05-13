Академик Шестакова высказалась о генетических особенностях больных диабетом

Заместитель директора ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава России, директор Института диабета, академик РАН Марина Шестакова высказалась о генетических особенностях больных диабетом.

«Есть генетическая предрасположенность к тому, что при диабете новые жировые клетки не образуются, а старые перерастягиваются от избыточного поступления калорий. Изучая жировую ткань больных диабетом, мы определили, экспрессия каких генов высокая, а каких низкая», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».

По её словам, активность гена может меняться под влиянием внешней среды.

Как отметила Шестакова, другие исследования показали, что физическая активность, активное мышечное движение будут повышать в жировой ткани экспрессию «полезных» генов, то есть клетки не будут перерастягиваться и воспаляться.

Ранее в беседе с Nation News врач Пекарева назвала резкий набор веса признаком гормонального сбоя в организме.