Академик Шестакова высказалась о генетических особенностях больных диабетом
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«Есть генетическая предрасположенность к тому, что при диабете новые жировые клетки не образуются, а старые перерастягиваются от избыточного поступления калорий. Изучая жировую ткань больных диабетом, мы определили, экспрессия каких генов высокая, а каких низкая», — заявила она в беседе с «Газетой.Ru».
По её словам, активность гена может меняться под влиянием внешней среды.
Как отметила Шестакова, другие исследования показали, что физическая активность, активное мышечное движение будут повышать в жировой ткани экспрессию «полезных» генов, то есть клетки не будут перерастягиваться и воспаляться.
Ранее в беседе с Nation News врач Пекарева назвала резкий набор веса признаком гормонального сбоя в организме.