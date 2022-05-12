Верховный суд России отклонил кассационную жалобу актёра Ефремова

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Верховный суд России отказал в рассмотрении кассационной жалобы на приговор актёру Михаилу Ефремову, осуждённому на семь с половиной лет по делу о смертельном ДТП.
Верховный суд России отклонил кассационную жалобу актёра Ефремова
  • РИА Новости
  • © Пресс-служба Мосгорсуда

«Отказано в передаче дела для рассмотрения в заседании кассационной инстанции», — приводит сообщение суда РИА Новости.

Уточняется, что судья не нашёл оснований для рассмотрения жалобы в ходе заседания.

В июне 2020 года в Москве Ефремов на машине выехал на встречную полосу и врезался в фургон, водитель которого позднее скончался в больнице. Согласно результатам экспертизы, артист находился в состоянии алкогольного опьянения.

15 сентября 2021 года второй кассационный суд общей юрисдикции не стал смягчать приговор Михаилу Ефремову, получившему 7,5 года колонии по делу о смертельном ДТП в центре Москвы.

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