Врач Германт рассказала, что делать при укусе клеща
- РИА Новости
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«Как только клещ обнаружили первым делом нужно его удалить, а потом сдать на проверку. Лучше всего не раздумывать, а снимать клеща как можно быстрее, потому что иногда говорят, что нужно сразу обратиться в медпункт. Нет, надо снять его самим», — приводит её слова НСН.
Германт пояснила, что чем больше возбудителей клещ успеет передать человеку, тем выше вероятность заражения
Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области начали обрабатывать парки от клещей.