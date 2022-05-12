Врач Германт рассказала, что делать при укусе клеща

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Старший научный сотрудник НИИ Дезинфектологии Роспотребнадзора Ольга Германт дала совет, что делать в случае укуса клеща.
Врач Германт рассказала, что делать при укусе клеща
  • РИА Новости
  • © Денис Абрамов

«Как только клещ обнаружили первым делом нужно его удалить, а потом сдать на проверку. Лучше всего не раздумывать, а снимать клеща как можно быстрее, потому что иногда говорят, что нужно сразу обратиться в медпункт. Нет, надо снять его самим», — приводит её слова НСН.

Германт пояснила, что чем больше возбудителей клещ успеет передать человеку, тем выше вероятность заражения

Как ранее сообщал телеканал «360», в Московской области начали обрабатывать парки от клещей.

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