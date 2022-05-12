В ФТС сообщили об отсутствии с февраля по апрель 2022 года фактов ввоза в страну санкционной продукции

Федеральная таможенная служба не зафиксировала ни одного случая ввоза на территорию России санкционных продуктов питания в период с февраля по апрель 2022 года.

Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«С февраля по апрель 2022 года ФТС не фиксирует фактов ввоза в страну санкционной продукции. В последние годы наблюдается общая тенденция к сокращению объёмов её ввоза в Россию. Этому способствовали мероприятия, направленные на противодействие ввозу санкционных товаров, — меры по борьбе с контрабандой, которые реализуют ФТС и другие надзорные органы», — пояснили в пресс-службе.

Там отметили, что основной канал ввоза санкционной продукции в Россию — из Белоруссии — был перекрыт после того, как она ввела контрсанкции в ответ на действия Евросоюза.

Ранее в Федеральной таможенной службе рассказали, что в условиях санкций и взаимных ограничений между Россией и другими странами изменились правила отправки посылок за рубеж.