В ФТС напомнили об изменениях правил отправки посылок за рубеж

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В Федеральной таможенной службе рассказали, что в условиях санкций и взаимных ограничений между Россией и другими странами изменились правила отправки посылок. Специальные экономические меры действуют до 31 декабря 2022 года.
В ФТС напомнили об изменениях правил отправки посылок за рубеж
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  • © Shannon Fagan

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Таким образом, действует «разрешительный порядок вывоза за пределы территории Российской Федерации на территории государств — членов Евразийского экономического союза отдельных видов товаров по перечням».

Меры не распространяются на товары, происходящие с территории России и имеющие необходимый сертификат.

Ранее в ФТС рассказали об объёме беспошлинных поставок продовольствия в Россию.

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