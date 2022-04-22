В ФТС напомнили об изменениях правил отправки посылок за рубеж
- Gettyimages.ru
- © Shannon Fagan
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Таким образом, действует «разрешительный порядок вывоза за пределы территории Российской Федерации на территории государств — членов Евразийского экономического союза отдельных видов товаров по перечням».
Меры не распространяются на товары, происходящие с территории России и имеющие необходимый сертификат.
Ранее в ФТС рассказали об объёме беспошлинных поставок продовольствия в Россию.