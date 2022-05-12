Неизвестные облили краской памятник разведчику Зорге во Владивостоке
«Накануне Дня Победы жители улицы Проспект 100-летия Владивостока сообщили о том, что постамент памятника разведчику, герою СССР Рихарду Зорге облит красной краской», — приводит РИА Новости сообщение приморского отделения «Единой России».
Активисты вернули постаменту первоначальный вид с помощью ацетона и других растворителей.
В литовском городе Скуодасе ранее вандалы облили краской памятник на кладбище советских воинов.
Также сообщалось об осквернении мемориального кладбища советских солдат в Варшаве.