Неизвестные облили краской памятник разведчику Зорге во Владивостоке

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Во Владивостоке неизвестные облили красной краской памятник советскому разведчику Рихарду Зорге.

«Накануне Дня Победы жители улицы Проспект 100-летия Владивостока сообщили о том, что постамент памятника разведчику, герою СССР Рихарду Зорге облит красной краской», — приводит РИА Новости сообщение приморского отделения «Единой России».

Активисты вернули постаменту первоначальный вид с помощью ацетона и других растворителей.

В литовском городе Скуодасе ранее вандалы облили краской памятник на кладбище советских воинов.

Также сообщалось об осквернении мемориального кладбища советских солдат в Варшаве. 

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