В Херсоне заявили, что регион не свернёт с курса на интеграцию с Россией

Херсонская область не изменит курса на интеграцию в состав России — возвращение под контроль Киева исключено, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Херсонская область взяла курс на интеграцию в Российскую Федерацию и не свернёт с выбранного пути... Сколько займёт переходный период, пока сложно сказать», — сказал он в комментарии РИА Новости.

Стремоусов добавил, что к концу года в регионе будут готовы к переходу в статус субъекта Российской Федерации не только на уровне общественного мнения, но и законодательства.

«Херсонская область никогда не будет больше колонией западных партнёров, которые довели Украину до полной деградации», — заключил он.

Ранее Стремоусов заявил о том, что «будет просьба ввести Херсонскую область в состав полноценного субъекта России».

Он также сообщил, что педагоги из Республики Крым отправятся в Херсонскую область, чтобы помочь местным учителям перестроить учебный процесс под российские стандарты.