На просветительских занятиях РЭО побывали более 22,6 тысячи школьников

На уроках «Экология начинается с тебя», проходивших в российских школах с 5 по 25 апреля, побывали более 22,6 тыс. детей. Просветительские занятия были организованы Российским экологическим оператором (РЭО) и Всероссийской общественной организацией волонтёров-экологов «Делай!».

Об этом сообщает телеканал «360».

«РЭО активно занимается развитием экологического добровольчества, у нас есть программа, в рамках которой мы хотим объединить 10 тыс. волонтёров из 70 регионов страны. Уроки «Экология начинается с тебя» стали одной из составляющих данной программы», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

По его словам, акция направлена на продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры среди детей.

Ранее Буцаев рассказал, что российский экологический оператор проведёт масштабные субботники в регионах России.