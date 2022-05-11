На просветительских занятиях РЭО побывали более 22,6 тысячи школьников
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Об этом сообщает телеканал «360».
«РЭО активно занимается развитием экологического добровольчества, у нас есть программа, в рамках которой мы хотим объединить 10 тыс. волонтёров из 70 регионов страны. Уроки «Экология начинается с тебя» стали одной из составляющих данной программы», — заявил гендиректор РЭО Денис Буцаев.
По его словам, акция направлена на продвижение экологических знаний и формирование экологической культуры среди детей.
Ранее Буцаев рассказал, что российский экологический оператор проведёт масштабные субботники в регионах России.