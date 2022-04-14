Эковолонтёры проведут около 40 уборок природных территорий в разных регионах России

Гендиректор РЭО Денис Буцаев рассказал, что российский экологический оператор проведёт масштабные субботники в регионах России. Планируется порядка 40 уборок на природных территориях, берегах рек, водоёмов и лесопарковых городских территориях.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Весной мы планируем вместе с нашими волонтёрами провести уборки в 40 регионах России. Участие примут не менее 2 тыс. человек. Это будут периодические акции, направленные на помощь особо охраняемым природным территориям в ликвидации стихийных свалок. Впоследствии волонтёрские отделения смогут взять под шефство определённые природные участки. Затем субботники продолжатся в течение года», — сказал глава РЭО.

Акции по уборке природных территорий — один из этапов марафона «Экопоколение.РЭО». Цель программы — развитие эковолонтёрского движения в России и продвижение модели осознанного потребления среди молодёжи.

Как ранее сообщал сайт progorod43, общегородской весенний субботник пройдёт в Кирове 16 апреля.