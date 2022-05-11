Минпросвещения России введёт киноуроки по историческим темам в школах
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил о введении в школах киноуроков по историческим темам со следующего учебного года.
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- © Jonathan Kirn
Его слова приводит ТАСС.
«Мы будем вводить киноуроки на исторические темы, это будет одно из нововведений тоже следующего учебного года», — сказал министр просвещения.
Ранее Минпросвещения представило обновлённый перечень школьных учебников.
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