На Камчатке анонсировали появление улицы Защитников Донбасса

В городе Елизово переименуют улицу Рабочей смены в улицу Защитников Донбасса после общественных слушаний, заявили в пресс-службе правительства Камчатского края.

«По инициативе главы Елизовского муниципального района Сергея Николаевича Тюлькина именно эту улицу, улицу Рабочей смены, переименуем в улицу Защитников Донбасса. Сейчас это решение будет выноситься в качестве инициативы, затем пройдут общественные слушания», — заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Ранее губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил, что на острове Русский во Владивостоке появится улица в честь погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги.

Президент России Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно.