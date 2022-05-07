Во Владивостоке улицу назовут в честь погибшего в Донбассе командира «Спарты» Жоги

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На острове Русский во Владивостоке появится улица в честь погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Владимира Жоги. Об этом сообщил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.
Во Владивостоке улицу назовут в честь погибшего в Донбассе командира «Спарты» Жоги
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Он (Владимир Жога. — RT) геройски погиб, освобождая Донецкую и Луганскую народные республики. Наш народ будет увековечивать имена павших бойцов в названиях школ, улиц для того, чтобы люди помнили о подвиге уже нынешних солдат», — заявил Кожемяко, слова которого приводятся на сайте регионального правительства.

Он отметил, что власти Приморья приняли решение увековечить имена Героев России, павших во время спецоперации на Украине.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что Жога погиб в Волновахе, обеспечивая выход мирных жителей из города.

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно Владимиру Жоге.

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