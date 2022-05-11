В суде анонсировали проведение первого заседания по существу по делу Фургала

Люберецкий суд Московской области проведёт в здании Мособлсуда первое выездное заседание по существу по делу экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, заседание назначено на 11 мая в 10:00.

Слушание дела будет проходить при участии коллегии присяжных заседателей, в которую вошли шесть основных и восемь запасных кандидатов.

27 октября 2021 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего губернатора Хабаровского края. Уголовное дело было направлено в Верховный суд для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности.

В ноябре адвокат Фургала Дмитрий Довгий заявил о предъявлении его клиенту новых обвинений.