В суде анонсировали проведение первого заседания по существу по делу Фургала
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе, заседание назначено на 11 мая в 10:00.
Слушание дела будет проходить при участии коллегии присяжных заседателей, в которую вошли шесть основных и восемь запасных кандидатов.
27 октября 2021 года Генеральная прокуратура России утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего губернатора Хабаровского края. Уголовное дело было направлено в Верховный суд для рассмотрения вопроса об изменении территориальной подсудности.
В ноябре адвокат Фургала Дмитрий Довгий заявил о предъявлении его клиенту новых обвинений.