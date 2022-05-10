Путин: целевые показатели по ситуации с лесными пожарами будут зафиксированы в указе

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Президент России Владимир Путин заявил о планах подписать указ о создании системы оценки эффективности мер по охране лесов от пожаров.
Путин: целевые показатели по ситуации с лесными пожарами будут зафиксированы в указе
  • РИА Новости

«Считаю необходимым установить целевой показатель, по которому можно будет оценивать как эффективность этой работы (по предотвращению природных пожаров. — RT), так и конкретные результаты, а именно — сокращение площади лесных пожаров для каждого субъекта Федерации и в целом по стране», — сказал Путин.

По его словам, данный показатель должен быть зафиксирован в указе.

Ранее Путин отметил, что все условия для предотвращения лесных пожаров в России созданы, ответственность за их предотвращение лежит на региональных властях.

Как сообщалось, в Называевском, Любинском районах Омской области, а также в посёлке Николаевка Советского административного округа Омска в результате чрезвычайной ситуации огнём было уничтожено более 200 жилых домов.

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