В Омской области из-за крупных пожаров уничтожено более 200 жилых домов. Об этом информирует пресс-служба областного управления МВД.

«В Называевском, Любинском районах Омской области, а также в посёлке Николаевка Советского административного округа Омска в результате чрезвычайной ситуации огнём уничтожено более 200 жилых домов», — заявили в МВД.

Как передаёт РИА Новости, пожары не могли долго локализовать из-за шквалистого ветра, который способствовал распространению огня.

6 мая стало известно, что спасатели МЧС локализовали несколько крупных пожаров в Омской области.