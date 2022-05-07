В Омской области из-за крупных пожаров уничтожено более 200 жилых домов

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В Омской области из-за крупных пожаров уничтожено более 200 жилых домов. Об этом информирует пресс-служба областного управления МВД.
В Омской области из-за крупных пожаров уничтожено более 200 жилых домов
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«В Называевском, Любинском районах Омской области, а также в посёлке Николаевка Советского административного округа Омска в результате чрезвычайной ситуации огнём уничтожено более 200 жилых домов», — заявили в МВД.

Как передаёт РИА Новости, пожары не могли долго локализовать из-за шквалистого ветра, который способствовал распространению огня.

6 мая стало известно, что спасатели МЧС локализовали несколько крупных пожаров в Омской области.

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