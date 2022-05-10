Мантуров: попавшие под параллельный импорт бренды не просили об исключении из списка
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«Из тех, кто уже в списке, пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.
Об этом пишет РИА Новости.
По его словам, компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок своей продукции.
6 мая Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.
В перечень вошли, в частности, косметические товары, химические компоненты, предметы одежды, чёрные и цветные металлы, транспортные средства и другие.
В ведомстве отметили, что за счёт параллельного импорта в страну вернутся 200 ушедших брендов.
Кандидат экономических наук Алексей Артюхов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» утверждение перечня товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.