Мантуров: попавшие под параллельный импорт бренды не просили об исключении из списка

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Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из перечня.
Мантуров: попавшие под параллельный импорт бренды не просили об исключении из списка
  • globallookpress.com
  • © MIT Russia

«Из тех, кто уже в списке, пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок своей продукции.

6 мая Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.

В перечень вошли, в частности, косметические товары, химические компоненты, предметы одежды, чёрные и цветные металлы, транспортные средства и другие.

В ведомстве отметили, что за счёт параллельного импорта в страну вернутся 200 ушедших брендов.

Кандидат экономических наук Алексей Артюхов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» утверждение перечня товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.

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