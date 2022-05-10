Мантуров: попавшие под параллельный импорт бренды не просили об исключении из списка

Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что иностранные компании, продукция которых попала под параллельный импорт, пока не просили об их исключении из перечня.

«Из тех, кто уже в списке, пока нет», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, компании будут исключаться из списка по мере принятия ими решений о продолжении работы в России и возобновлении поставок своей продукции.

6 мая Министерство промышленности и торговли России утвердило перечень товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.

В перечень вошли, в частности, косметические товары, химические компоненты, предметы одежды, чёрные и цветные металлы, транспортные средства и другие.

В ведомстве отметили, что за счёт параллельного импорта в страну вернутся 200 ушедших брендов.

Кандидат экономических наук Алексей Артюхов прокомментировал в беседе с ФБА «Экономика сегодня» утверждение перечня товаров, разрешённых для параллельного импорта в страну.