Росзаповедцентр намерен представить аналог Booking.com для нацпарков

Росзаповедцентр планирует представить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) аналог Booking.com для особо охраняемых природных территорий. ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2022 года.

Об этом сообщила глава Росзаповедцентра Дарья Мацук в интервью «Российской газете».

«В идеале — да. Мне кажется, это был бы лучший момент представить первый этап сервиса широкой публике», — ответила глава Росзаповедцентра на вопрос, планируется ли представить сервис на ВЭФ.

По её словам, первая тестовая версия портала уже готова, но требует доработки.

На первом этапе в проект войдут Краснодарский край, Калининградская область и Камчатка.

Ранее в Министерстве природных ресурсов отметили растущую популярность экотуризма в России.