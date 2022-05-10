Росзаповедцентр намерен представить аналог Booking.com для нацпарков

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Росзаповедцентр планирует представить на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) аналог Booking.com для особо охраняемых природных территорий. ВЭФ пройдёт во Владивостоке с 5 по 8 сентября 2022 года.
Росзаповедцентр намерен представить аналог Booking.com для нацпарков
  • Gettyimages.ru
  • © S3studio

Об этом сообщила глава Росзаповедцентра Дарья Мацук в интервью «Российской газете»

«В идеале — да. Мне кажется, это был бы лучший момент представить первый этап сервиса широкой публике», — ответила глава Росзаповедцентра на вопрос, планируется ли представить сервис на ВЭФ.

По её словам, первая тестовая версия портала уже готова, но требует доработки. 

На первом этапе в проект войдут Краснодарский край, Калининградская область и Камчатка.

Ранее в Министерстве природных ресурсов отметили растущую популярность экотуризма в России.

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