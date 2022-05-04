В Министерстве природных ресурсов отметили растущую популярность экотуризма в России

Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал о перспективах развития экологического туризма в России.

По данным Ростуризма, общий поток российского туризма в 2021 году превысил 110 млн человек. Доля экотуризма составляет 10%, рассказал он в беседе с «Российской газетой».

«Порядок цифр такой: 10,6 млн человек посетили в 2021 году федеральные заповедники, заказники и нацпарки. Общий прирост составил 58%. Что касается заповедников, здесь самый жёсткий режим охраны, их посещение ограничено. Но прирост посетителей всё же идёт: в 2016 году это было 820 тыс. человек, а в 2021-м — уже 1,7 млн человек. То есть больше, чем в два раза!», — сказал Александр Козлов.

По его словам, одна из задач нацпроекта «Экология» — повысить к 2024 году посещаемость ООПТ (Особо охраняемых природных территорий. — RT) до 10,3 млн человек в год, и она уже перевыполнена. На 2022-й было запланировано 8,6 млн посетителей в год, но уже сейчас эксперты прогнозируют, что посещаемость будет не меньше 2021 года. За первый квартал ООПТ посетили свыше 1,7 млн человек, отметил министр.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.