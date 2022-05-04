В Министерстве природных ресурсов отметили растущую популярность экотуризма в России

Короткая ссылка
Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов рассказал о перспективах развития экологического туризма в России.
В Министерстве природных ресурсов отметили растущую популярность экотуризма в России
  • © FG Trade

По данным Ростуризма, общий поток российского туризма в 2021 году превысил 110 млн человек. Доля экотуризма составляет 10%, рассказал он в беседе с «Российской газетой».

«Порядок цифр такой: 10,6 млн человек посетили в 2021 году федеральные заповедники, заказники и нацпарки. Общий прирост составил 58%. Что касается заповедников, здесь самый жёсткий режим охраны, их посещение ограничено. Но прирост посетителей всё же идёт: в 2016 году это было 820 тыс. человек, а в 2021-м — уже 1,7 млн человек. То есть больше, чем в два раза!», — сказал Александр Козлов.

По его словам, одна из задач нацпроекта «Экология» — повысить к 2024 году посещаемость ООПТ (Особо охраняемых природных территорий. — RT) до 10,3 млн человек в год, и она уже перевыполнена. На 2022-й было запланировано 8,6 млн посетителей в год, но уже сейчас эксперты прогнозируют, что посещаемость будет не меньше 2021 года. За первый квартал ООПТ посетили свыше 1,7 млн человек, отметил министр.

Ранее ФАН сообщало, что в Севастополе назвали самые интересные направления для туристов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить