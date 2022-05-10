На выплаты пострадавшим от пожаров в Омской области выделят около 400 млн рублей

Власти Омской области выделят около 400 млн рублей на выплаты пострадавшим в результате пожаров в регионе. Об этом заявил губернатор региона Александр Бурков.

«Люди, чьи дома пострадали в результате пожара, получат из районных бюджетов по 10 тыс. рублей каждому человеку, из бюджета Омска — по 25 тыс. рублей каждому человеку», — приводит его слова Интерфакс.

Также каждой потерявшей жильё при пожаре семье выделят по 50 тыс. рублей на неотложные нужды.

Ранее сообщалось, что в Называевском, Любинском районах Омской области, а также в посёлке Николаевка Советского административного округа Омска в результате чрезвычайной ситуации огнём было уничтожено более 200 жилых домов.