В Омской области задержали мэра Называевска после крупных пожаров
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.
Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела по факту нарушения норм противопожарной безопасности задержан глава Называевска Виктор Лупинос.
Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).
Ранее сообщалось, что в Называевском, Любинском районах Омской области, а также в посёлке Николаевка Советского административного округа Омска в результате чрезвычайной ситуации огнём было уничтожено более 200 жилых домов.