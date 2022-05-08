В Омской области задержали мэра Называевска после крупных пожаров

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В Омской области следователи задержали мэра города Называевска после крупных пожаров, в результате которых были уничтожены не менее 100 строений.
В Омской области задержали мэра Называевска после крупных пожаров
  • РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета России.

Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела по факту нарушения норм противопожарной безопасности задержан глава Называевска Виктор Лупинос.

Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»).

Ранее сообщалось, что в Называевском, Любинском районах Омской области, а также в посёлке Николаевка Советского административного округа Омска в результате чрезвычайной ситуации огнём было уничтожено более 200 жилых домов.

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