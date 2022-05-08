В Омской области задержали мэра Называевска после крупных пожаров

В Омской области следователи задержали мэра города Называевска после крупных пожаров, в результате которых были уничтожены не менее 100 строений.

РИА Новости

Об этом информирует пресс-служба регионального управления Следственного комитета России. Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела по факту нарушения норм противопожарной безопасности задержан глава Называевска Виктор Лупинос. Ему предъявлено обвинение по ч.3 ст.285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»). Ранее сообщалось, что в Называевском, Любинском районах Омской области, а также в посёлке Николаевка Советского административного округа Омска в результате чрезвычайной ситуации огнём было уничтожено более 200 жилых домов.