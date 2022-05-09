Артём Жога поделился впечатлениями после шествия «Бессмертного полка» в Москве
- РИА Новости
«Я принимал участие в первый раз. У нас в Донецке проводился «Бессмертный полк», но мы всегда участвовали в параде, наше подразделение, и не получалось пройти к «Бессмертному полку». Очень впечатлило, я увидел только часть людей, которые шли в колонне. Река людей, большой поток. Сама атмосфера, как встречали на трибунах люди, приветствовали, с праздником поздравляли», — сказал Артём Жога.
Он также подчеркнул, что для него большая честь пройти в первых рядах с главой государства Владимиром Путиным.
9 мая Владимир Путин по окончании парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артёмом Жогой, отцом командира батальона «Спарта».
На острове Русский во Владивостоке появится улица в честь Владимира Жоги.