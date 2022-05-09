Артём Жога поделился впечатлениями после шествия «Бессмертного полка» в Москве

Артём Жога — отец погибшего командира батальона «Спарта» Владимира Жоги — рассказал RT о своих впечатлениях после шествия «Бессмертного полка» в Москве.

«Я принимал участие в первый раз. У нас в Донецке проводился «Бессмертный полк», но мы всегда участвовали в параде, наше подразделение, и не получалось пройти к «Бессмертному полку». Очень впечатлило, я увидел только часть людей, которые шли в колонне. Река людей, большой поток. Сама атмосфера, как встречали на трибунах люди, приветствовали, с праздником поздравляли», — сказал Артём Жога.

Он также подчеркнул, что для него большая честь пройти в первых рядах с главой государства Владимиром Путиным.

9 мая Владимир Путин по окончании парада на Красной площади в честь Дня Победы встретился с Артёмом Жогой, отцом командира батальона «Спарта».

На острове Русский во Владивостоке появится улица в честь Владимира Жоги.