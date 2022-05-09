Песков: Путин встретился с отцом погибшего в Донбассе командира батальона «Спарта» Жоги
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Об этом сообщает РИА Новости.
«На встрече глава государства вручил звезду Героя отцу Владимира Жоги», — сказал Песков.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке улицу назовут в честь погибшего в Донбассе командира «Спарты» Жоги.
Первый заместитель министра информации Донецкой Народной Республики Даниил Безсонов рассказал, как погиб командир батальона «Спарта» Владимир Жога.
По его данным, украинские боевики закрепились в здании и «они их выбивали». Он добавил, что там был сектор, откуда простреливался путь, по которому должен был проходить зелёный коридор из Мариуполя.