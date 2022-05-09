Володин призвал не забывать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне

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Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не забывать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне.
Володин призвал не забывать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне
  • РИА Новости
  • © Сергей Бобылев / POOL

«Сегодня особенный день. В нашей стране каждую семью коснулась Великая Отечественная война», — написал он в Telegram.

Володин рассказал, что его дедушка Мухин Пётр Тихонович погиб осенью 1941-го, защищая город Тихвин Ленинградской области.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну. Не забудем, какой ценой досталась Победа. Не позволим переписать историю, перечеркнуть подвиг народа!» — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 77-й годовщины Победы лидерам Донецкой и Луганской народных республик.

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