Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал не забывать, какой ценой досталась победа в Великой Отечественной войне.

«Сегодня особенный день. В нашей стране каждую семью коснулась Великая Отечественная война», — написал он в Telegram.

Володин рассказал, что его дедушка Мухин Пётр Тихонович погиб осенью 1941-го, защищая город Тихвин Ленинградской области.

«Мы всегда будем помнить тех, кто отдал жизнь, защищая нашу страну. Не забудем, какой ценой досталась Победа. Не позволим переписать историю, перечеркнуть подвиг народа!» — добавил он.

Ранее президент России Владимир Путин направил поздравительные послания по случаю 77-й годовщины Победы лидерам Донецкой и Луганской народных республик.