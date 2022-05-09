Российские лётчики на Украине приняли участие в акции «Бессмертный полк»
Министерство обороны России опубликовало кадры участия в акции «Бессмертный полк» экипажей армейской авиации ЦВО, задействованных в спецоперации на Украине.
Лётчики поместили на бортах вертолётов фотографии своих родных и отправились на выполнение боевого задания вместе с ними.
Ранее стало известно, что во Владивостоке прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 1,8 тыс. военнослужащих.
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