Российские лётчики на Украине приняли участие в акции «Бессмертный полк»

Министерство обороны России опубликовало кадры участия в акции «Бессмертный полк» экипажей армейской авиации ЦВО, задействованных в спецоперации на Украине.

Лётчики поместили на бортах вертолётов фотографии своих родных и отправились на выполнение боевого задания вместе с ними.

Ранее стало известно, что во Владивостоке прошёл парад Победы, в котором приняли участие более 1,8 тыс. военнослужащих.