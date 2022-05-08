Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены.

«8 мая 2022 года, в канун 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены», — говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.

Отмечается, что в церемонии принял участие военный комендант города Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев.

Патриарх отметил, что День Победы в 1945 году пришёлся на празднование Пасхи.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил украинских граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.