Патриарх Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
- РИА Новости
- © Павел Бедняков
«8 мая 2022 года, в канун 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне, Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду у Кремлёвской стены», — говорится в сообщении на сайте Русской православной церкви.
Отмечается, что в церемонии принял участие военный комендант города Москвы генерал-лейтенант Евгений Селезенев.
Патриарх отметил, что День Победы в 1945 году пришёлся на празднование Пасхи.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил украинских граждан, в том числе ветеранов Великой Отечественной войны.