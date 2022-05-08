Аксёнов: вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда

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Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в интервью РИА Новости заявил, что вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда. По его мнению, все переговоры с Киевом бесполезны.
Аксёнов: вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда
  • АГН «Москва»
  • © Чашина Марина

Аксёнов отметил, что Крым является полноценным регионом России, на полуострове стабильная ситуация. 

«Наш лидер (президент России Владимир Путин. — RT) сказал чётко: вопрос Крыма закрыт однозначно раз и навсегда. Моё личное мнение как человека, как гражданина: все переговоры (с Киевом. — RT) бесполезны», — заявил он.

Глава Крыма добавил, что украинские власти «управляемы полностью из-за рубежа».

Ранее в МИД России заявили, что воссоединение Крыма с Россией и независимость Донецкой и Луганской народных республик — это сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и властям других стран необходимо признать.

21 февраля российский президент Владимир Путин подписал указы о признании Россией независимости ЛНР и ДНР.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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