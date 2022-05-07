В Ростуризме опровергли информацию о массовой отмене бронирований в отелях Крыма

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В пресс-службе Ростуризма опровергли информацию о якобы массовой отмене бронирований в отелях Крыма на летний сезон.
В Ростуризме опровергли информацию о массовой отмене бронирований в отелях Крыма
  • globallookpress.com
  • © Serguei Fomine/Russian Look

«На майские праздники полуостров остаётся в топе курортов среди россиян. По данным Ростуризма и региона, средняя загрузка отелей на майские праздники составляет не менее 50%, а в сегменте четырёх и пяти звёзд — около 75%. Санатории загружены в среднем на 70%», — приводит сообщение ТАСС.

В ведомстве отметили, что бронирования отелей в Крыму на май — июнь соответствуют уровню прошлого года.

Ранее президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков рассказал о загруженности отелей Крыма на летний сезон.

По его словам, фиксируются массовые отмены бронирований в крымских отелях на май и июнь.

В свою очередь, министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил, что, согласно прогнозам, туристический поток на полуостров летом будет на уровне прошлогоднего.

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