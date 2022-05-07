Губернатор Омской области сообщил о гибели двух человек в результате пожаров
Губернатор Омской области Александр Бурков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о гибели двух человек в результате крупных пожаров.
- РИА Новости
«Госпитализировано два человека, к счастью, с небольшими ожогами, они находятся в удовлетворительном состоянии. Было два погибших», — цитирует Буркова ТАСС.
Ранее на территории Омской области был введён режим ЧС из-за пожаров.
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