Губернатор Омской области сообщил о гибели двух человек в результате пожаров

Губернатор Омской области Александр Бурков в эфире телеканала «Россия 24» сообщил о гибели двух человек в результате крупных пожаров.

РИА Новости

«Госпитализировано два человека, к счастью, с небольшими ожогами, они находятся в удовлетворительном состоянии. Было два погибших», — цитирует Буркова ТАСС. Ранее на территории Омской области был введён режим ЧС из-за пожаров.