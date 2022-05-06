Губернатор ввёл режим ЧС на территории Омской области из-за пожаров

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Губернатор Омской области Александр Бурков ввёл режим ЧС на территории региона из-за пожаров.
Губернатор ввёл режим ЧС на территории Омской области из-за пожаров
  • РИА Новости

«Тревожные сводки из Называевского района. Сегодня здесь пожар уничтожил жилые дома, чуть не пострадал местный дом престарелых — всех постояльцев и персонал эвакуировали», — написал он в Telegram.

Бурков добавил, что в настоящее время в ликвидации возгорания участвуют 165 человек и 23 единицы техники.

«В связи с участившимися пожарами дал поручение ввести в регионе режим ЧС. Всем, кто остался без жилья из-за пожара, обязательно поможем. Никого в беде не оставим», — сообщил он.

Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию с пожарами на личном контроле.

Ранее стало известно, что власти ввели режим ЧС в Минусинском районе Красноярского края, где природные пожары охватили площадь в 250 га.

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