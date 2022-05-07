Политолог Орлов поддержал идею о бесплатных подготовительных курсах в вузах для беженцев

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Анастасия Белоусова
Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова предоставить старшеклассникам из ДНР, ЛНР и с Украины право на бесплатное обучение на подготовительных курсах в вузе на выбор.
Политолог Орлов поддержал идею о бесплатных подготовительных курсах в вузах для беженцев
  • РИА Новости

«Поддерживаю данную инициативу, потому что считаю, что любое проявление внимания и заботы по отношению к гражданам ЛНР и ДНР необходимо», — отмечает Орлов.

Ранее Власов предложил предоставить детям беженцев право на бесплатные подготовительные курсы вузов.

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