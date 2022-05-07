Политолог Орлов поддержал идею о бесплатных подготовительных курсах в вузах для беженцев

Директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов в беседе с RT прокомментировал предложение депутата Госдумы Василия Власова предоставить старшеклассникам из ДНР, ЛНР и с Украины право на бесплатное обучение на подготовительных курсах в вузе на выбор.

РИА Новости

«Поддерживаю данную инициативу, потому что считаю, что любое проявление внимания и заботы по отношению к гражданам ЛНР и ДНР необходимо», — отмечает Орлов. Ранее Власов предложил предоставить детям беженцев право на бесплатные подготовительные курсы вузов.