«Подробные условия будут раскрыты позднее»: компания VK договорилась с «Яндексом» о покупке «Новостей» и «Дзена»

Компания VK объявила о подписании соглашения об основных условиях сделки по покупке новостного агрегатора «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен». Как следует из официального сообщения VK, перед завершением сделки стороны должны будут получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов. Эксперты придерживаются мнения, что сделка между «Яндексом» и VK вряд ли окажет заметный эффект на пользователей обоих сервисов.

Компания VK объявила о покупке «Яндекс.Новостей» и платформы «Яндекс.Дзен».

«28 апреля 2022 года VK Company Limited (LSE, MOEX: VKCO, далее VK или компания) объявляет о подписании соглашения об основных условиях сделки с «Яндексом» по приобретению сервиса агрегирования новостей «Яндекс.Новости» и рекомендательной платформы «Яндекс.Дзен», — говорится в заявлении.

Отмечается, что перед завершением сделки потребуется получить все необходимые согласования от корпоративных и регулирующих органов, включая Федеральную антимонопольную службу.

«Подробные условия сделки будут раскрыты позднее», — говорится в заявлении.

В середине марта РБК со ссылкой на собственные источники сообщал, что в условиях изменения экономической ситуации «Яндекс» намерен продать сервисы «Новости» и «Дзен». Источники также сообщали, что «Яндекс» решил сконцентрироваться на работе с поиском, развитием технологий и городских сервисов. По мнению собеседников издания, «Яндекс» стремится быть технологической компанией, тогда как «Дзен» больше развивается в сторону социальных сетей.

Комментируя в беседе с RT предстоящую сделку, генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков высказал предположение, что пользователи Рунета вряд ли заметят какие-то последствия покупки VK сервисов «Яндекса». Вместе с тем он связал причины развития событий с ситуацией, в которой оказался «Яндекс».

Также на russian.rt.com «ВКонтакте» представила продуктовые итоги за I квартал 2022 года

«Яндекс» работает и зарегистрирован за границей, что накладывает в текущий период времени определённые проблемы. Так, очевидно, придётся изменить взаимодействие между поставщиками контента для «Яндекс.Новостей», для «Яндекс.Дзена» и теми людьми, которые читают подобный контент, и для них тоже, наверное, будет что-то новое, изменится визуально, там, первые страницы тех или иных сайтов. Не более того», — полагает Кусков.

Госдума и выдача «Яндекс.Новостей»

В августе 2019 года в Госдуме заявили о намерении провести дискуссию с представителями новостных агрегаторов о публикации якобы фейковых новостей. В нижней палате парламента обратили внимание на то, что в топе агрегаторов долгое время находился сюжет о предложении депутатов запретить эксплуатацию старых автомобилей, тогда как парламентарии заявили, что не поддерживают подобные идеи.

В этой связи депутаты высказали предположение, что заголовки в агрегаторах формируются с целью «нагнетания социально-политической ситуации». В пресс-службе «Яндекса» в ответ заявили, что считают действующее законодательство в части регулирования работы новостных агрегаторов достаточным.

Директор по проектам АНО «Цифровые платформы» Владимир Зыков в беседе с RT отметил, что от агрегаторов требуется создать такой механизм, при котором среди новостей не появлялись бы различные запрещённые материалы.

«В целом VK обычно нормально справляется с теми сервисами, где нужно работать с пользователями и сообществом. У них есть прекрасный опыт «ВКонтакте», «Одноклассников», «Пульса» и так далее. Я думаю, что сейчас VK будет свои продукты «Пульса» объединять с «Дзеном». Возможно, они их интегрируют во «ВКонтакте», тем более что они не так давно запустили внутри «ВКонтакте» новостной агрегатор», — считает эксперт.

По его словам, оба новых актива VK очень гармонично вливаются в экосистему платформы. Как отметил Зыков, «Яндекс», напротив, концентрирует внимание на других направлениях.

«Они сейчас сосредоточены совсем на других сервисах, у них поисковые сервисы и сервисы услуг, таких как такси, доставка и так далее. Это их основная группа, и они просто уже не хотят размывать фокус», — сказал эксперт.

Как отметил Зыков, «Яндекс» стремится сфокусироваться на тех продуктах, где позиции компании были изначально сильными, где она занимает существенную часть рынка.