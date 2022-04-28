Социальная сеть «ВКонтакте» представила продуктовые итоги за первый квартал 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

В организации рассказали, что «ВКонтакте» сохраняет лидерство как крупнейшая в России социальная сеть.

Ежемесячная аудитория в России составляет 73,4 млн, а дневная — 47,2 млн. Отмечается также, что в марте платформа «VK Видео» достигла рекорда в 2,45 млрд просмотров в сутки.

В первом квартале «Клипы» смотрели в среднем 471 млн раз в сутки — это на 111% больше, чем годом ранее.

Авторы, использующие «VK Donut», в первом квартале заработали 67 млн рублей — это на 25% больше, чем в предыдущем квартале.

В марте количество мини-приложений выросло на 43% год к году, и достигло 42 тыс. Месячная аудитория мини-приложений в первом квартале составила 41,8 млн активных пользователей. Доход от рекламы в приложениях в первом квартале вырос на 89% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее.

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» запускает тёмную тему для компьютеров.