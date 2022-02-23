«Готовили подрыв СВУ в одном из православных храмов»: ФСБ предотвратила теракт в Крыму

ФСБ задержала шесть сторонников «Правого сектора»*, которые намеревались устроить взрыв в одном из православных храмов Крыма. В сообщении ведомства говорится, что у злоумышленников нашли компоненты для изготовления бомбы с поражающими элементами.

Федеральная служба безопасности России объявила о предотвращении теракта на территории Крыма. Подробности операции опубликовал центр общественных связей ведомства.

«В результате проведённых мероприятий задержаны шесть граждан России, являющихся сторонниками украинской экстремистской организации «Правый сектор»*, осуществлявших подготовку подрыва самодельного взрывного устройства в одном из православных храмов региона с целью устрашения населения», — говорится в сообщении.

Как отмечается, у одного из злоумышленников в гараже были найдены и изъяты компоненты для изготовления бомбы с поражающими элементами и взрывчатые вещества.

В средствах связи радикалов обнаружены инструкции по изготовлению взрывчатки, переписка с обсуждением планируемого теракта, а также информация, подтверждающая причастность задержанных к пропаганде радикальной идеологии в сети. Наряду с этим по адресам проживания злоумышленников найдена символика «Правого сектора».

Обстрелы Донбасса со стороны ВСУ

Тем временем представители ДНР и ЛНР сообщают о продолжающихся обстрелах территории республик со стороны украинских военных. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) 23 февраля сообщило об активности украинских вооружённых формирований за прошедшую неделю.

С 17 февраля по 12:00 23 февраля со стороны украинских военных зафиксировано 342 нарушения режима прекращения огня, в том числе 250 — с применением тяжёлого вооружения. В общей сложности было выпущено 4473 боеприпаса различного калибра.

В результате обстрелов погибли четыре мирных жителя, трое из них — в результате диверсии на трассе Донецк — Горловка. Ранения различной степени тяжести получили ещё трое мирных жителей.

За семь дней обострения ситуации повреждено 26 жилых домов, 19 объектов гражданской инфраструктуры, в том числе одно медучреждение, три образовательных учреждения и четыре объекта критической инфраструктуры, включая водопроводный узел и телецентр.

«Противник не прекращает огневую активность по всей линии боевого соприкосновения, при этом пытаясь дестабилизировать обстановку и внутри республики, устраивая диверсии и обстреливая жилой сектор», — говорится в сообщении.

В свою очередь, в представительстве ЛНР в СЦКК заявили, что только за 22 февраля зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ, причём в 69 случаях применялось тяжёлое вооружение. Погиб один военный ЛНР и двое мирных жителей.

«Всего по территории ЛНР выпущено 1446 боеприпасов (297 снарядов, 554 мины, 11 ракет и 584 гранаты)», — говорится в сообщении.

23 февраля обстрелы продолжились. В частности, было повреждено семь домов мирных жителей в районе населённого пункта Весёлая Гора.

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Официальный представитель Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко заявил, что увеличение количества и интенсивности обстрелов со стороны киевского режима связано со стягиванием к линии боевого соприкосновения дополнительных подразделений артиллерии.

Как говорится в Telegram-канале Народной милиции ЛНР, 22 февраля ВСУ вывели три единицы РСЗО БМ-21 «Град» в район населённого пункта Ольховое для нанесения ударов.

Кроме того, представители ЛНР сообщают, что ВСУ выселяют мирных жителей из домов на подконтрольной им территории Донбасса, чтобы заселить туда личный состав.

«По информации, поступающей от жителей оккупированной Киевом территории, под предлогом плановой эвакуации населения военно-гражданская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населённых пунктах Золотое и Попасная. Вывезены порядка 60 человек. В высвобожденные дома заселили прибывших силовиков теробороны», — говорится в заявлении.

* «Правый сектор» — украинское объединение радикальных националистических организаций, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).