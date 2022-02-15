«Свидетельство о смерти отсутствует»: многодетный отец отстаивает в суде право на получение жилья после гибели ребёнка

В Татарстане многодетный отец Андрей Орлов просит признать незаконным исключение его семьи из льготной очереди после смерти ребёнка. По действующей региональной программе семьи с десятью и более детьми имеют право на внеочередное получение жилищного сертификата. По словам Андрея, после смерти сына в 2019 году чиновники посчитали, что семья под программу не подпадает. В пресс-службе Минстроя Республики Татарстан заявили RT, что рассказ Орлова об исключении семьи из льготной очереди из-за смерти сына не соответствует действительности.

В Набережных Челнах многодетная семья Орловых более восьми лет добивается получения жилья. По словам главы семейства Андрея Орлова, в 2013 году они оказались в тяжёлой жизненной ситуации и им пришлось продать квартиру, которую они приобрели ещё в начале 2000-х.

«В 2013 году нам пришлось ухудшить свои жилищные условия. У нас накопился долг по квартплате — 300 тыс. рублей, и погасить его самостоятельно не получалось. По законам республики, если у нас есть долги за ЖКХ, мы не можем получать детские пособия, — рассказывает RT Орлов. — Мы продали своё жильё, сняли квартиру для жизни, а оставшиеся деньги вложили в семейный бизнес, в пекарню».

В том же году, говорит Орлов, они с женой узнали о региональной программе по обеспечению квартирами многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Согласно постановлению кабинета министров Республики Татарстан от 18 декабря 2007 года №732 «О дополнительных мерах по обеспечению жильём многодетных семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий», получить жилищный сертификат могут семьи, имеющие пятерых и более детей. На тот момент у Орловых было семь детей, и они могли подать заявление на включение в список очередников.

«Это очень хорошая программа, и она нам подходила. Единственное, из-за небольшого финансирования многие семьи могли стоять в очереди по 10—15 лет. Но мы думали, что, если и так, может, наша пекарня будет приносить нам больше доходов и мы сами сможем позволить купить себе квартиру быстрее», — рассказал RT Орлов.

Льготная очередь

В 2017 году в семье родился десятый ребёнок, но их очередь так и не подошла. Однако теперь Орловы могли претендовать на включение их в льготную очередь. Дело в том, что, согласно постановлению правительства республики, семьи с десятью и более детьми имеют право на внеочередное получение жилищного сертификата.

В октябре 2018-го им пришло письмо от администрации Центрального района исполнительного комитета муниципального образования города Набережные Челны. Однако там было не приглашение на получение жилищного сертификата, а отказ. Согласно документу (имеется в распоряжении RT), семья не могла получить жильё из-за раздельной прописки.

«Мы всей семьёй проживаем на съёмной квартире и ведём общий быт, но хозяйка согласилась прописать только меня — не каждый захочет прописывать детей, да ещё в таком количестве, — рассказывает RT Орлов. — Жена и дети прописались у родителей жены. В итоге из-за этого нюанса нам отказали».

© Фото из личного архива

По словам Андрея, они стали решать вопрос с пропиской, но произошла трагедия — тяжело заболел младший сын. «Ему тогда был годик. Он простудился, болезнь перешла в менингит с осложнениями», — вспоминает многодетный отец.

У мальчика начался отёк мозга, и он впал в кому. В январе 2019 года, перед рассмотрением иска об исправлении пункта постановления о прописке, сын Орлова умер.

«Эта тяжба завершилась 30 мая 2019 года. Конституционный суд решил, что мы правы, и обязал региональный кабинет министров исправить постановление, — говорит Орлов. — Но, несмотря на это, нам сообщили, что всё равно исключат из льготной очереди».

По его словам, чиновники посчитали, что в связи со смертью ребёнка Орловы утратили право на внеочередное получение жилищного сертификата.

Не ради себя

Семья обратилась в Министерство строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан с просьбой изменить постановление.

«Семей с десятью детьми в регионе мало. По постановлению лишь 1% семей от числа общей очереди получает квартиру во внеочередном порядке. Если, к примеру, в этот год такой семьи нет, пусть внеочередное право получит семья с девятью детьми или та, где восемь детей», — предлагал Орлов.

Однако чиновники его предложение не поддержали и в феврале 2020 года сообщили, что вносить изменения в постановление не будут, поскольку «это повлечёт нарушение жилищных прав многодетных семей».

В ноябре 2020-го Орлов вновь обратился в суд, чтобы признать антиконституционным пункт правил о том, что в семье должно быть десять детей именно на момент получения жилья. Но из-за ситуации с коронавирусом рассмотрение дела затянулось.

В феврале 2022 года Конституционный суд рассмотрел его жалобу. Как сообщили RT в пресс-службе суда, решение будет оглашено в марте.

По словам Орлова, сейчас он добивается справедливости в суде не ради себя и своей семьи, а для того, чтобы помочь другим семьям. Дело в том, что в апреле 2021-го в семье родилась дочка, и теперь под условия льготной программы Орловы вновь подпадают. По словам Андрея, в этом году они должны получить долгожданный сертификат.

Не предоставил документы

В пресс-службе Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Республики Татарстан сообщили RT, что на 2022 год в очередь по региональной программе включено 623 многодетные семьи, в том числе три семьи, имеющие десять и более детей.

В ведомстве подтвердили, что Орловы включены в список получателей жилищных сертификатов на 2022 год и стоят в очереди под номером три.

В пресс-службе также пояснили, что семья была включена в список получателей жилищных сертификатов на 2018 год как имеющая десять и более детей, однако затем глава семейства попросил исключить его из очереди. Позже выяснилось, что он предоставил поддельные документы.

«В 2019 году выяснилось, что для скорейшего получения сертификата в первоочередном порядке в 2016—2018 годах Орловым А.В. были представлены недостоверные документы о рождении 14.12.2015 двух дочерей: Орловой Лады Андреевны и Орловой Весты Андреевны, которых в природе не существовало. Свидетельства о рождении указанных детей были получены Орловыми обманным путём», — сообщили RT в пресс-службе.

Сам Орлов пояснил, что заявленные свидетельства о рождении были представлены на детей, которых они хотели удочерить. Когда это не удалось, он отозвал заявление на получение сертификата.

Также в Минстрое республики сообщили, что не исключали семью из очереди из-за смерти ребёнка.

«Рассказ Орлова А.В. об исключении его семьи из льготной очереди в связи со смертью сына не соответствуют действительности. О смерти его сына в 2019 году известно лишь со слов Орлова А.В. Свидетельство о смерти в документах учётного дела Орлова А.В. отсутствует», — пояснили в пресс-службе ведомства.

Сам Орлов уверяет, что предоставлял чиновникам полный пакет документов. В администрации Набережных Челнов сообщили RT, что на момент подачи Орловыми заявления в семье проживали десять детей. Близнецов с именами Лада и Веста среди них не было.