В Оренбурге оговорившей себя многодетной матери выдадут квартиру до конца лета

Многодетная мать из Оренбурга Анна Крюкова получит положенное по закону жильё до конца лета. Об этом RT сообщили в администрации города. Как воспитанница детского дома, Крюкова должна была получить отдельную квартиру, но жила со своими четырьмя детьми в общежитии: ей не выдавали жильё, несмотря на решение суда. Ранее под угрозой изъятия детей женщина призналась в краже, которую не совершала. Во время судебного процесса выяснилось, что у потерпевшей ничего не пропало. Сейчас в отношении полицейских проводится служебная проверка.

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© АНО «Право каждого»

27-летней матери четверых детей Анне Крюковой из Оренбурга выдадут положенную по закону квартиру в конце августа. Об этом RT сообщили в пресс-службе администрации города Оренбурга. Два года назад женщина выиграла суд, но квартиру, положенную ей как сироте и воспитаннице детского дома, всё равно не получила.

«В стадии заключения находятся муниципальные контракты на приобретение 16 жилых помещений. Все приобретаемые жилые помещения по площади более 33 кв. м находятся во вновь построенных многоквартирных домах. Крюкова Анна в настоящий момент на очереди под номером восемь. Таким образом, жилое помещение ей будет предоставлено ориентировочно в конце августа 2020 года», — сообщили RT в администрации Оренбурга.

Уже в ближайшее время, по словам представителя администрации, Крюкову пригласят на осмотр будущего жилья.

Руководитель правозащитной организации «Право каждого» Айдана Федосик рассказала RT, что несмотря на скорый переезд, в общежитии Анны на средства неравнодушных людей положили новый линолеум и купили новую мебель.

«Ждать осталось недолго. До этого мы собирали средства на улучшение жилищных условий в общежитии, где Анна сейчас живёт: на линолеум, мебель, сантехнику — унитаз, раковины, краны. Но, поскольку в скором времени мы надеемся на переезд Анны в собственную квартиру, решили с сантехникой немного подождать. Мы постелили линолеум, но не закрепляли, чтобы потом она могла забрать его в новую квартиру. Собрали двухъярусную кровать. Стенку, в которой уже будет рабочее место для старшего ребёнка-школьника, решили уже собирать в новой квартире», — рассказывает Федосик.

По её словам, на этом помощь многодетной матери не заканчивается. Кто-то предлагает забрать в новую квартиру красивую посуду, постельное бельё, шторы и другие вещи, которые пригодятся в хозяйстве.

Оговорила себя

Ранее RT рассказывал, что региональный СК разбирается в истории многодетной матери Анны Крюковой. Женщина под угрозой изъятия детей оговорила себя и призналась в краже, которую не совершала.

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© Анна Крюкова

Как рассказала RT Крюкова, днём 15 апреля 2020 года она была в гостях у знакомой пенсионерки Ольги Ивановой, а поздним вечером к ней домой пришли сотрудники полиции и без объяснения причин отвезли в отдел. Женщину обвинили в краже 8 тыс. рублей у пенсионерки.

По словам многодетной матери, она вначале отрицала свою причастность к пропаже денег, но под угрозой изъятия детей была вынуждена признаться в краже.

Крюкова говорит, что полицейские и адвокат по назначению обещали ей, что в случае признания она всего лишь заплатит штраф.

Во время следственного эксперимента Крюкова показывала, что якобы спрятала деньги под камень у подъезда потерпевшей. Однако на первом заседании суда она отказалась от признательных показаний и заявила, что не совершала кражи.

При этом потерпевшая Ольга Иванова также сообщила суду, что нашла деньги. Женщина написала заявление о примирении сторон. Однако дело в отношении Крюковой не прекратили и новое судебное заседание назначили на сентябрь.

«Судья, скорее всего, хочет закрыть дело в связи с отсутствием факта преступления или состава преступления. Конечно, тут не было самой кражи, поэтому мы будем добиваться, чтобы дело закрыли по реабилитирующим обстоятельствам — отсутствию факта преступления. Если этого не произойдёт, Анна всё равно будет признана виновной и получит минимальный штраф», — поясняет RT руководитель правозащитной организации «Право каждого» Айдана Федосик

По словам Федосик, в отношении сотрудников полиции по ходатайству прокуратуры региональное УМВД России инициировало проведение служебной проверки. Однако сами полицейские в суде заявили, что никакого давления на многодетную мать не оказывали и не знают, почему Крюкова решила признаться в преступлении, которого не совершала.

«Пока мы ничего не знаем о ходе проведения проверок и сможем узнать только уже на судебном заседании. Так как они проводятся не по заявлению Анны, нам никто сообщать о результате вне суда не будет. Поэтому ждём пока решения жилищного вопроса, а там уже решится дело с судом», — заключила Федосик.