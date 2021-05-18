Две семьи из Татарстана, воспитывающие детей-инвалидов, получили положенное по закону жильё

Героиням публикаций RT, матерям детей-инвалидов из Татарстана, предоставили положенное их семьям по закону жильё. В начале года им выделили субсидии, которые покрыли остаток долга по ранее оформленной на них социальной ипотеке. Женщинам не пришлось самостоятельно выкупать жильё, все их накопившиеся долги были закрыты Фондом поддержки социальных проектов и субсидиями. Семьи уже получили документы, позволяющие оформить квартиры в собственность. Однако одна из них оказалась непригодна для инвалида-колясочника из-за узких дверных проёмов. После устранения недочётов и окончания ремонта в квартирах семьям вручат ключи.

РИА Новости

© Фото из личного архива

Матерям детей с инвалидностью из Зеленодольского района Татарстана 31-летней Кристине Садко и 39-летней Алёне Шиндяевой выделили субсидии на приобретение квартир по договорам социальной ипотеки.

В разговоре с RT женщины сообщили, что жильё для них приобретено, долги по социальной ипотеке полностью закрыты. Однако, по их словам, в одной из квартир дверные проёмы слишком узкие для инвалидного кресла, поэтому сейчас семья Садко ожидает решения данной проблемы, а Шиндяевы готовы заехать в квартиру сразу после окончания ремонта.

«Мы получили субсидии и документы, позволяющие оформить квартиру в собственность, — рассказывает Кристина Садко. — Но пока мы не подписали акт приёма-передачи, так как в квартире было много проблемных мест. Под вспученными обоями я увидела, как отвалилась штукатурка, поэтому стены сейчас перештукатуривают. Дверные проёмы слишком узкие. Когда встал вопрос об их расширении, застройщик сообщил, что это не предусмотрено проектом и заниматься этим должен исполком. Я изначально писала заявление на адаптирование квартиры под колясочника — расширение проёмов и установку поручней. Сейчас жду решения межведомственной комиссии по этому поводу, которая на днях осматривала квартиру».

В свою очередь, у Алёны Шиндяевой таких проблем не возникло. По словам женщины, её сын тоже колясочник, но расширение дверных проёмов не требуется, так как ребёнок постоянно лежит.

«Мы ребёночка носим на руках в ванную, он у нас лежачий, — объясняет женщина. — Коляска у нас есть, но он не сидит. Нам удобнее на руках. Мы уже можем заехать в квартиру, но застройщик пока что делает ремонт за свой счёт, в том числе заново выравнивает стены. В конце мая обещали закончить. Нам не пришлось в итоге ничего платить. Долгов в личном кабинете нет. Оставшуюся часть суммы оплатил Фонд поддержки социальных проектов. В целом мы очень рады. Квартира действительно хорошая».

Не готовы были верить на слово

Ранее RT рассказывал, как семьи Кристины Садко и Алёны Шиндяевой длительное время не могли получить положенное им по закону жильё.

Кристина Садко — многодетная мать. Она воспитывает троих детей. У среднего сына Никиты — детский церебральный паралич (ДЦП) и симптоматическая эпилепсия. Он передвигается на коляске и нуждается в постоянном уходе, поэтому женщина не работает.

В список на предоставление жилого помещения вне очереди Садко была включена в ноябре 2017 года. Вместе с детьми и своей матерью она проживает в однокомнатной квартире площадью 31 кв. м.

Другая жительница Зеленодольского района Татарстана, Алёна Шиндяева, вместе с двумя детьми и мужем живёт в комнате 18 кв. м в квартире, принадлежащей её матери. У старшего сына Саши тяжёлая форма ДЦП, синдром Веста, симптоматическая эпилепсия с частыми припадками, глубокая умственная отсталость, спастический тетрапарез. Мальчик не ходит, не сидит, не разговаривает и даже не держит голову. По закону семье положено жильё, но его предоставления они ждали с 2015 года.

Однако, как только женщины написали коллективное письмо на имя главы Следственного комитета Александра Быстрыкина и против неустановленных лиц из муниципальных учреждений Зеленодольского района было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность», жилищный вопрос сразу начал решаться.

Позже дело было перенаправлено во второй отдел по расследованию особо важных дел СКР по Татарстану.

Матерям предложили оформить две трёхкомнатные квартиры из Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан (ГЖФ) по договорам социальной ипотеки.

В администрации Зеленодольского района женщинам пообещали, что платить за жильё не придётся. Часть суммы, по словам чиновников, покроет субсидия, а оставшиеся средства внесёт благотворитель. Однако после заключения ипотечных договоров чиновники предложили Садко и Шиндяевой подписать графики ежемесячных платежей. Матери отказались это делать, так как переживали, что таким образом финансовая ответственность ляжет на них. Кроме того, в личных кабинетах на сайте ГЖФ у женщин уже начали накапливаться долги за ипотеку, и они опасались, что выделенные в итоге суммы не смогут покрыть полной стоимости квартир, так как из-за увеличивающегося долга растёт процент по ипотеке.

Субсидии и суммы, перечисленной Фондом поддержки социальных проектов, хватило, чтобы погасить всю стоимость ипотеки, поэтому после ремонта семьи смогут заехать в новое жильё.