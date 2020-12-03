В Татарстане матерей детей-инвалидов вынуждают брать ипотеку на положенное по закону жильё

Семьи с детьми-инвалидами из Зеленодольского района Татарстана, о которых ранее писал RT, не могут заселиться в предоставленные им квартиры. В августе чиновники обещали, что жильё будет оплачено за счёт субсидии и средств, выделенных благотворителем. Теперь матерей просят подписать протоколы с графиками платежей, по которым они добровольно соглашаются оплачивать ипотеку. Чиновники уверяют, что семьям не придётся делать ежемесячные взносы, а подписи — лишь формальность, но без подписания этих документов семьям не позволят въехать в новые квартиры. При этом субсидии выделят не раньше следующего года и неизвестно, хватит ли их на оплату полной стоимости квартир с накопившимися процентами.

© Фото из личного архива

Жительницы Зеленодольского района Республики Татарстан 31-летняя Кристина Садко и 39-летняя Алёна Шиндяева в августе этого года отстояли право своих тяжелобольных детей на получение внеочередного жилья. У девятилетнего сына Кристины детский церебральный паралич (ДЦП) и симптоматическая эпилепсия, у 14-летнего сына Алёны Саши — тяжёлая форма ДЦП, синдром Веста, симптоматическая эпилепсия с частыми припадками, глубокая умственная отсталость, спастический тетрапарез. Обе семьи признаны малоимущими, проживают в маленьких квартирах и стоят в очереди на получение жилья уже несколько лет.

Женщины неоднократно обращались в администрацию района, прокуратуру, к депутатам, но каждый раз слышали ответ, что жилья нет.

Однако, когда после коллективного письма на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина было возбуждено уголовное дело по статье «Халатность» в отношении неустановленных сотрудников муниципальных учреждений Зеленодольского района, жилищный вопрос начал решаться.

Садко и Шиндяевой предложили две трёхкомнатные квартиры из Государственного жилищного фонда при президенте Республики Татарстан (ГЖФ).

«Квартиры расположены на одной лестничной клетке, они одинакового метража — по 85,5 кв. м, — рассказывает RT Кристина. — Нас они устроили. В администрации нам пояснили, что сделки оформляются как договор социальной ипотеки, но платить нам не придётся, так как часть суммы за жильё выделит благотворитель, а вторая часть будет погашена за счёт субсидии».

Женщины написали заявления на получение пожертвования от Фонда поддержки социальных проектов, а также обратились в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан для включения в республиканский реестр на получение жилищной субсидии.

На их счета были перечислены денежные средства.

«Нам перечислили 2,25 млн, а Кристине — 1,46 млн. Так получилось, потому что изначально нам в поликлинике дали справку, в которой не весь код заболевания был прописан, — рассказывает Алёна. — Не указали, что ребёнок колясочник. Нам рассчитали субсидию меньше, чем положено, поэтому спонсор нам перечислил чуть больше средств, чем семье Кристины. У них, соответственно, субсидия будет больше. Мы потом верную справку донесли, но её уже не приняли».

Как пояснили RT в Госжилфонде, в августе этого года в адрес организации поступило обращение из администрации Зеленодольского района с просьбой в исключительном порядке предоставить семьям Садко и Шиндяевой доступ к выбору квартир без внесения субсидий.

«В настоящее время часть стоимости квартиры оплачена. Также, по имеющейся у нас информации, остальная часть стоимости жилья будет погашена за счёт субсидии на обеспечение жильём семей с детьми–инвалидами», — сказали в пресс-службе ГЖФ.

Нет возможности платить

Однако после подписания договоров социальной ипотеки Садко и Шиндяева не смогли ни заехать в новое жильё, ни получить на него документы. В администрации им заявили, что вначале нужно подписать протоколы к договору с графиком ежемесячных платежей.

© Фото из личного архива

«Мы пришли выяснить, о каких протоколах идёт речь, а нам подсовывают документы, в которых мы от себя и своих детей должны подписать, что каждый месяц будем выплачивать определённую сумму до 2035 года. На словах нам говорят, что платить мы ничего не будем, просто должны подписать. Мы этому верить не можем. Мы должны получить жильё. Ни у нас, ни у другой семьи нет возможности платить эти деньги», — объясняет Кристина.

Такой же протокол просят подписать и Алёну Шиндяеву.

«В этом документе — договоре займа, как его называют в администрации, — прописан остаток суммы. И на эту сумму рассчитано ипотечное кредитование ежемесячных платежей, — рассказывает Алёна. — Нам графики платежей распечатали, но на руки ничего не дали. Мы отказались подписывать, потому что никаких гарантий не дают. Просто говорят: «Не бойтесь, платить ничего не нужно». Но нас это не убеждает. Не факт, что потом нам не скажут, что, раз сами добровольно подписали, сами и должны оплачивать».

Ранее в администрации Зеленодольского района Татарстана заявляли, что средства для приобретения квартир уже перечислены в ГЖФ и после получения жилищной субсидии Садко и Шиндяева смогут оформить квартиры в собственность.

Пока по ипотекам лишь копятся долги, и женщины опасаются, что по итогу сумма субсидии вместе с пожертвованием может не покрыть полной стоимости квартир: ведь из-за увеличивающегося долга растёт процент по ипотеке.

Кроме того, по словам Кристины, в Минтруде не могут точно сказать, когда будет выделена субсидия. Известно лишь, что семьи стоят в очереди под номерами 28 и 29.

RT направил запрос в Минтруд. В пресс-службе сообщили, что точная дата перечисления субсидии действительно неизвестна. Средства выделяются по мере поступления в бюджет и согласно очерёдности выделяются заявителям.

«Да, нам говорят, что субсидия покроет остаток задолженности, но о том, что каждый месяц начисляется процент, ничего не говорится, — рассуждает Алёна. — В исполкоме утверждают, что с ГЖФ есть договорённость и каждый месяц туда посылаются письма, чтобы нам не начисляли пеню. В реальности, заходя на свою страничку на сайте ГЖФ, я вижу долг в размере 10,7 тыс. рублей на конец ноября».

По словам Кристины, у неё сумма задолженности по квартире составляет 29,5 тыс. рублей.

Обещания оформить нельзя

Адвокат коллегии «Вашъ юридический поверенный» Олег Ушков отмечает, что, подписав кредитный договор, заёмщик будет обязан погашать предоставленный заём на условиях, прописанных в договоре и в соответствии с графиком платежей.

«Обещания исполкома, по сути, никаким образом оформить нельзя, чтобы гарантировать их исполнение. Завтра они скажут, что их неправильно поняли. А кроме кредитного договора, ничего не будет. В этой ситуации следует ожидать перечисления субсидии. В противном случае им самим придётся платить проценты. Кроме того, непонятно, почему изначально была выбрана такая странная схема и ипотека сразу не гасится субсидией. В этом случае она бы не копила долг», — считает эксперт.

Матери детей-инвалидов говорят, что подписывать документы не будут и планируют дождаться субсидии.

«Если в исполкоме ошиблись и что-то не так посчитали, нам придётся платить, — объясняет Садко. — Пока договор не подписан, ответственность лежит на них, и они пытаются сейчас её перекинуть на нас. А что мы будем делать потом с такой финансовой нагрузкой — непонятно, поэтому пока мы избрали выжидательную тактику».