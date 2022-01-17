«Это были не матёрые преступники»: что известно о разбойном нападении на вдову Александра Градского

В Подмосковье полиция расследует уголовное дело о нападении на Марину Коташенко — вдову народного артиста России Александра Градского. По данным правоохранителей, трое злоумышленников спровоцировали ДТП с автомобилем женщины, после чего заставили её проехать с ними к себе домой, где забрали крупную сумму денег (СМИ сообщают о 100 млн рублей наличными). Источники RT в силовых структурах не исключают, что бандиты могли действовать по наводке, также проверяется версия об инсценировке преступления.

Полиция возбудила уголовное дело по статье о разбое после нападения на Марину Коташенко — вдову музыканта Александра Градского. Как сообщили в ГУ МВД России по Московской области, женщина обратилась в дежурную часть Селятинского отдела полиции УМВД России по Наро-Фоминскому городскому округу в воскресенье, 16 января.

«Со слов потерпевшей, следуя со стороны деревни Глаголево на автомашине, она почувствовала удар в заднюю часть своего автомобиля и вышла из машины. В этот момент к ней подошли трое мужчин. Угрожая предметом, похожим на оружие, они заставили её проследовать к месту проживания, где забрали крупную сумму денег и скрылись», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе регионального ГУ МВД добавили, что сотрудники полиции проводят оперативно-разыскные мероприятия, направленные на выявление и задержание злоумышленников.

В свою очередь, в подмосковной прокуратуре сообщили RT, что ведомство взяло на особый контроль расследование уголовного дела, возбуждённого по п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ («Разбой, совершённый в особо крупном размере»).

Источники в силовых структурах не исключают, что бандиты действовали по наводке и тщательно спланировали преступление. «Судя по всему, за женщиной следили, зная, что у неё дома находится крупная сумма денег», — заявил собеседник RT.

По некоторым данным, преступники использовали минимум два автомобиля. Так, по информации Telegram-канала 112, неизвестные, спровоцировавшие аварию на ЦКАД с машиной Коташенко, ехали в Volkswagen Jetta. После ДТП они пересели в Lexus женщины и поехали к ней домой в коттеджный посёлок в Наро-Фоминском районе. А Telegram-канал Mash пишет, что, завладев деньгами (100 млн рублей наличными), преступники заставили женщину довезти их до станции Апрелевка, где они пересели на белый Mercedes, в котором их ждал подельник, и скрылись.

При этом, по данным СМИ, в полицию Коташенко обратилась лишь спустя семь часов после ограбления.

В свою очередь, МК пишет, что под подозрение попала прислуга, работавшая в доме вдовы музыканта. По информации издания, Градский хранил наличные деньги в своей квартире на углу Тверской улицы и Козицкого переулка. Коташенко решила перевезти их в загородный дом, о чём был осведомлён обслуживающий персонал.

Александр Градский и Марина Коташенко

globallookpress.com

© Anatoly Lomokhov

Действовали непрофессионально

Адвокат Евгений Черноусов, много лет проработавший в Главном управлении уголовного розыска МВД СССР и РФ в звании полковника милиции, не исключает, что в преступлении могут быть замешаны люди из окружения вдовы Градского, которые знали, что у неё может храниться крупная сумма денег.

При этом он отмечает, что преступники действовали далеко не профессионально и следствие должно проверить версию об инсценировке преступления.

«Я полагаю, что это всё-таки не какая-то организованная преступная группа, которая специализируется на краже у богатых людей из коттеджей, — говорит адвокат. — Здесь примитивно всё было сделано, без какой-либо подстраховки. Мол, всё нормально пройдёт и не будут они задержаны. Устроили ДТП, сели в машину, ехали с ней, приехали — и она отдала 100 млн. Это какое-то уникальное преступление. И это были не матёрые преступники. Те бы всё продумали и действовали по-другому, а здесь все трое засветились. Ведь, если верить СМИ, на них даже масок не было».

По словам Черноусова, сейчас правоохранители будут тщательно проверять всю хронологию событий, а также окружение вдовы: родственников и знакомых.

RT попытался связаться с Мариной Коташенко, но она была недоступна для комментариев.

Знакомые c семьёй Градских говорят, что об ограблении узнали из СМИ. «У нас нет никакой информации. Не хочу комментировать, спасибо», — заявила RT участница проекта «Голос» Елена Романова, артистка театра «Градский Холл». Другая участница «Голоса» и солистка театра «Градский Холл», Валентина Бирюкова, также заявила RT, что не в курсе событий.

В свою очередь, один из жителей посёлка Глаголево рассказал, что для них такое ЧП стало неожиданностью.

«У нас вроде есть ЧОП, и раньше такого никогда не случалось. Тут всегда было спокойно, поэтому мы все в шоке. Вчера весь вечер полиция ездила, опрашивали соседей», — рассказал собеседник RT.

Александр Градский скончался в конце ноября 2021-го в возрасте 72 лет. У него остались четверо детей: Даниил и Мария от третьего брака, а также семилетний Александр и трёхлетний Иван от актрисы Марины Коташенко, с которой, по данным СМИ, Градский находился в отношениях с 2003 года. Незадолго до смерти маэстро пара зарегистрировала брак.

Как пишут СМИ, Градский оставил многомиллионное наследство: только стоимость недвижимости может составлять около 400 млн рублей. Кроме того, у него были счета в банках.