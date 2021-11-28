«Влюблённый в жизнь»: каким будут помнить Александра Градского

28 ноября скончался народный артист России Александр Градский. Ему было 72 года. Соболезнования в связи со смертью Градского выражают коллеги артиста. Им он запомнился универсальным музыкантом и увлечённым, страстным, отзывчивым человеком.

В Москве на 73-м году жизни скончался народный артист России Александр Градский. По данным СМИ, музыкант умер от ишемического инсульта. Информацию о смерти певца подтвердили на его официальной странице в Instagram.

«Сегодня не стало Александра Борисовича. Ушла Эпоха. Ушёл Человек. Спасибо Мастеру за творчество, оно навеки отзовётся в сердцах», — говорится в публикации.

Соболезнования близким артиста выразил Первый канал, с которым музыкант почти десять лет сотрудничал в качестве наставника вокального конкурса «Голос».

«Градский, несмотря на плохое самочувствие, не бросил «Голос» до конца. Для него было принципиально важным участвовать в подготовке и съёмках новых выпусков. Даже когда съёмочная группа уговаривала наставника ограничить нагрузку и отдохнуть, Градский оставался на площадке. Его последние работы, созданные совместно с участниками проекта, ещё только выйдут в эфир. Мы считаем своим долгом довести десятый сезон «Голоса» до конца в память об Александре Борисовиче», — сообщили представители канала в Facebook.

Коллега Градского по проекту «Голос» Дима Билан назвал артиста родным человеком и рассказал о своих отношениях с ним.

«Он гениальный, он абсолют и принцип — редкий человек! На съёмках Первого канала столько лет рядом, всегда были как отец и сын и, бывало, ругались и мирились, сидели все вместе в одной гримёрке, спорили, смеялись, он нам рассказывал много интересного из своей насыщенной жизни... Спасибо ему за всё... Родной человек! Тяжело расставаться, но я знаю и верю, что он ушёл в лучший мир», — написал Билан в Instagram.

В свою очередь, певица Пелагея назвала Градского своим главным наставником в жизни в том, «каким должен быть человек, выбравший музыку и сцену», и подчеркнула, что наследие артиста никогда не забудут.

«Никогда, никогда не стихнет этот удивительный, поднимающий до вершин голос. Никогда свет от этой энергии, от этой жизни не угаснет в тех, кто имел счастье видеть его, слушать его, быть его учеником, работать с ним. Наш недосягаемый и родной Александр Борисович, мы любили, любим и будем любить Вас. Как любят Родину — всегда. Спасибо, что были здесь и так щедро делились собой», — отметила Пелагея.

По словам победительницы третьего сезона шоу «Голос» подопечной Градского Александры Воробьёвой, артист обладал непростым характером, однако был не таким грозным, как мог показаться зрителям, и всегда поддерживал учеников в сложных ситуациях.

«Человек он на самом деле добрый (несмотря на его непростой характер), искренний, справедливый. Всегда помогал с разными вопросами, касающимися не только творческой стороны, но и даже житейской какой-то. Мы всегда будем благодарны ему за всё, что он для нас сделал! И конечно же, это невосполнимая утрата для всей музыкальной среды», — цитирует Воробьеву Газета.ru.

Композитор и продюсер Владимир Матецкий в беседе с RT рассказал, что был знаком с Градским с начала 1970-х, когда тот играл в созданной им группе «Скоморохи».

«Это был звёздный коллектив. Там был Лерман, Градский, Шахназаров, Фокин. Все были звёздами подпольного рока того времени. Но Градский, его голос — это было нечто. Градский был на порядок выше всех, и было понятно, что у него уникальный вокальный талант», — сказал Матецкий.

Он отметил, что Градский мог стать и оперным певцом, однако отказался от карьеры в этом направлении и не принял приглашение пойти в Большой театр. Вместо этого артист развивался в других областях.

«Была рок-опера «Мастер и Маргарита», он работал над этим проектом очень долго. Была музыка к «Романсу о влюблённых». Много чего было. Были замечательные песни, в том числе и написанные им как автором. Он очень хотел делать всё сам. Быть и композитором, и поэтом, и певцом, и аранжировщиком, и человеком, который играет на всех инструментах. У него это получалось, и получалось здорово», — считает композитор.

Он добавил, что Градский был человеком с необычным характером, идущим своим путём. «Человеком, который идёт абсолютно по собственно выбранной траектории, порой сложной и непонятной для других», — отметил собеседник RT.

«Кончено, сегодняшнее поколение его запомнит как члена жюри «Голос»... Но я хочу сказать, что Александр Градский — не только «Голос», не только человек, который сидит в жюри на телевизионном экране. Я советую всем, кто интересуется музыкой, внимательно отнестись к его творчеству, послушать его песни и уникальный голос. И вспоминать этого человека добрым словом», — подчеркнул Матецкий.

По мнению певца Льва Лещенко, Градский «определил нашу эпоху». Артист отметил, что тот был художником, универсальным музыкантом и выдающимся человеком.

«Очень печально. Вместе с Александром Борисовичем ушла целая эпоха настоящих музыкантов, профессионалов, которые уважали и изучали свою профессию, были великими художниками в полном смысле этого слова. Он вообще выдающийся человек. Во-первых, он мультимузыкант. Во-вторых, он блистательный композитор. Он выдающийся вокалист, который пел оперу. Настоящий и единственный кроссовер, который многогранно развивался и в классической музыке, и в музыке эстрадной, и в рок-музыке. Один из лидеров нашего движения рок-н-ролла. Очень жалко», — сказал артист в разговоре с RT.

Певица Лариса Долина отметила неоценимый вклад Александра Градского в культуру и подчеркнула, что артист был блистателен во всех направлениях своего творчества.

«Утро началось с новости, которую осознать пока невозможно... Ушёл Саша Градский. Ушла целая эпоха. Трудно переоценить вклад этого Артиста в отечественную культуру, его неповторимый, сильный, ни на чей не похожий голос, которому было подвластно всё: рок, популярные песни, оперное искусство. А ещё Саша сочинял, сочинял много, не боялся экспериментов, писал песни с социальной направленностью, многие из которых ушли в народ. Страшная утрата. Прощай, Саша, покойся с миром. Пусть земля будет пухом... Светлая память Большому Артисту Александру Градскому», — говорится в публикации в Instagram Долиной.

Актриса и режиссёр Светлана Дружинина рассказала в беседе с РЕН ТВ об опыте работы с Александром Градским — он озвучивал главного героя в фильме постановщицы «Солнце, снова солнце». По её словам, музыкант очень любил то, что делал, и пронёс свою страсть через всю жизнь.

«Он лёгкий, азартный, он влюбчивый в женщин, он влюбчивый в дело, он влюблённый в жизнь. И нужно отдать ему должное — вот таким же ярким, горячим, страстным он жил до последних своих дней. Ибо вся его работа, которую я видела на телевидении с молодыми голосами, говорила о том, что в нём ещё был и великолепный учитель», — рассказала она.

Голос Градского Дружинина назвала уникальным даром, которым тот «воспользовался в самой высшей степени».

Свои соболезнования близким Александра Градского выразил режиссёр Алексей Герман — младший.

«Мне всегда казалось, что он говорил искреннее во время наших встреч. От правды, от своих ощущений, без дурости и красивостей. Градский был большой, сложный и азартный. В нем были объём, воля и масштаб. Очень жаль», — написал постановщик в Facebook.

Композитор Игорь Крутой отметил в беседе с РЕН ТВ, что творчество Градского заслужило признание всех россиян.

«Это огромного размера талант — и вокальный, и композиторский, и общественный. Можно было любить или не любить Сашу за какие-то высказывания — он был достаточно категоричен, но его талант закрывал все эти вещи, и к нему было огромное уважение и любовь всей страны, начиная с фильма «Романс о влюблённых» и заканчивая его последними посиделками в жюри «Голоса», — сказал Крутой.

Соболезнования близким и коллегам артиста выразил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. По его словам, Градский был ярким и по-настоящему уникальным композитором и певцом, легендой русского рока.

«Его искренние и глубокие произведения рассказывали о дружбе, любви, преданности, затрагивали самые тонкие струны души, а редкое вокальное дарование и артистическое обаяние покоряли сердца, вызывали эмоции слушателей. Человек многогранный и душевно щедрый, он всегда без остатка отдавал себя зрителям, коллегам, ученикам», — заявил Мишустин.

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Александр Градский родился 3 ноября 1949 года в Челябинской области. Через несколько лет его семья переехала в Москву. Там будущий артист получил музыкальное образование. Сначала он учился в музыкальной школе по классу скрипки, а позднее окончил институт имени Гнесиных по специальности «Оперный и концертно-камерный певец». Также он изучал мастерство композиции в консерватории имени Чайковского.

Градский начал выступать в 1963 году вместе с ВИА «Тараканы». В те годы он сотрудничал с разными коллективами, а в 1966-м основал рок-группу «Скоморохи».

В 1973 году музыкант сотрудничал с Андреем Кончаловским в рамках фильма «Романс о влюблённых». Артист выступил композитором, автором и исполнителем песен. За альбом с музыкой из картины журнал Billboard назвал его «Звездой года». Работы Александра Градского звучат не менее чем в 20 игровых и анимационных фильмах — «В августе 44-го», «Узник замка Иф», «Принцесса и Людоед» и других.

Широкая известность пришла к артисту в середине 1970-х после исполнения песни «Как молоды мы были». Вскоре Градский начал давать сольные концерты. В разные годы он также выступил автором ряда постановок. Среди них — рок-оперы «Стадион» и «Мастер и Маргарита».

За свою карьеру музыкант сотрудничал со многими известными артистами. Среди них — Лайза Минелли, Шарль Азнавур, Андрей Миронов, Михаил Боярский, Алла Пугачёва. Его творчество отмечено рядом престижных наград. В 1999 году Александр Градский был удостоен звания народного артиста России.