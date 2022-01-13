Приехал на похороны к тёще: задержанный в Греции мужчина оказался непричастен к убийству киллера Александра Солоника

Задержанный 11 января в Греции по подозрению в организации в 1997 году убийства известного российского киллера Александра Солоника уроженец Грузии Иоаким Карслиадис не имеет никакого отношения к этому преступлению. По словам адвоката мужчины, греческие полицейские перепутали его подзащитного с однофамильцем, находящимся в розыске. Сам Карслиадис постоянно проживает на Кипре с 2010 года, а в Грецию прилетел на похороны тёщи. Вместе с тем непосредственные исполнители и заказчики убийства Солоника, от рук которых также погибла его подруга, фотомодель Светлана Котова, были осуждены в России на длительные сроки заключения ещё несколько лет назад.

В четверг 13 января стало известно, что задержанный в аэропорту города Салоники гражданин Греции Иоаким Карслиадис не имеет никакого отношения к убийству известного киллера «курганской» ОПГ Александра Солоника в 1997 году.

По данным издания ProtoThema, которое 11 января первым сообщило о поимке предполагаемого участника убийства, задержанный оказался однофамильцем находящего в розыске преступника. Как выяснили журналисты, Карслиадис прилетел с Кипра в Грецию на похороны своей тёщи. Мужчина — добропорядочный семьянин, растит двоих детей и никогда не имел проблем с законом. После задержания он не мог понять, в чём его подозревают.

По данным СМИ, Карслиадис эмигрировал из Грузии в Грецию в 1996 году.

При этом, как рассказал журналистам адвокат задержанного, в 1998 году его подзащитного всё-таки один раз задерживали за возможную причастность к «русской мафии», но через день отпустили.

В 2005-2006 годах Карслиадис служил в греческой армии, а в 2010 году переехал на Кипр.

По словам адвоката, в 2012 году года он прилетал в Грецию на похороны своего дяди, и тогда проблем не возникало.

Без подробностей

Напомним, 11 января греческие журналисты сообщили, что в аэропорту города Салоники на основании международного ордера Интерпола, выданного ещё в 2005 году, был задержан эллинизированный уроженец Грузии Иоаким Карслиадис.

По данным полиции, он якобы является одним из организаторов убийства известного киллера «курганской» ОПГ Александр Солоника в 1997 году и его подруги 20-летней фотомодели Светланы Котовой.

Издание также сообщало о его грузинских корнях и отмечало, что 47-летний задержанный имеет греческий паспорт, легально выданный ещё в 2000 году.

При этом никаких других подробностей о личности Карслиадиса и его роли в убийстве Солоника местные СМИ за два дня так и не сообщили.

Александр Солоник

© Wikimedia commons

Сам Солоник, совершивший целый ряд убийств криминальных авторитетов, бизнесменов и сотрудников милиции, стал широко известен после удачного побега из московского СИЗО «Матросская Тишина» 5 июля 1995 года.

Он стал первым преступником, кому удалось сбежать из этого учреждения.

По официальной версии помогал ему сотрудник СИЗО Сергей Меньшиков, который вместе с Солоником сбежал в Грецию, где в том же году был там убит.

Убийство Солоника

Стоит отметить, что до сих пор о том, что у осужденных членов ОПГ за убийство Солоника были ещё пособники, не было известно.

Как установил суд, киллера, скрывавшегося в Греции от российских властей, убили по заказу лидеров «Ореховской» ОПГ, которые опасались за свои жизни. По их приказу в доме, где проживал наёмный убийца были установлены подслушивающие устройства.

Как позже признавался другой знаменитый киллер «ореховских» Алексей Шерстобитов (Лёша-солдат), это поручение выполнил именно он. Когда Солоник неосторожно обронил фразу о том, что лидеров «ореховских» «пора валить», те приняли решение действовать на упреждение и отправили в Грецию бригаду «ликвидаторов» из четырёх человек: Александра Пустовалова, Андрея Гусева, Александра Шарапова и Андрея Филлипова.

Последний подробно рассказал о том, как убивали Солоника, весной 2005 года в ходе одного из судебных заседаний. Как следовало из показаний Филлипова, приехав в Грецию они поселились в доме недалеко от виллы Солоника. После чего пригласили его к себе в гости вместе с Котовой.

«Когда я сидел с Котовой на диване, Андрей Гусев бросился душить Солоника, кинув его через бедро. А когда на него кто-то, я не помню, набросил шнур от электроприбора, Котова начала громко кричать. Шарапов же держал Солоника за ноги.

Ну а я тогда схватил Котову руками за шею, наклонил к себе, и она перестала кричать. Пустовалов внимательно осмотрел её, сказал, что она еще жива, и задушил её окончательно. Потом Гусев и Пустовалов отнесли её в ванную комнату, где Пустовалов расчленил женщину. Нам же с Андреем дали лом и лопату, чтобы мы за городом вырыли яму. Копать было трудно, одни камни, но мы выкопали сантиметров 50-70. Рано утром Шарапов и Пустовалов передали нам большой чемодан и сумку, которые надо было захоронить в той яме. Ещё через день я вылетел в Москву», — цитировала показания Филлипова газета «Коммерсант».

Понесли наказание

За данное преступление в итоге были осуждены заказчик убийства, лидер «ореховских» Андрей Пылёв, а также четыре исполнителя Александр Пустовалов (Саша-Солдат), Андрей Гусев, Андрей Филиппов и Александр Шарапов.

Пылёв и непосредственный убийца Солоника Пустовалов были приговорены к 25 годам и 24 годам лишения свободы соответственно, Андрей Гусев получил наказание в виде 10 лет лишения свободы и ещё в 2013 году должен был выйти на свободу. Александр Шарапов долгое время умудрялся скрываться от следствия.

Задержать его удалось лишь в 2017 году в небольшой деревне под Суздалем, где он жил последние годы под другим именем и даже завёл семью. В 2020 году Шарапов был осуждён на 15 лет лишения свободы.

Имён других пособников и соучастников убийства Солоника в российском суде не звучало.

Адвокат и автор криминальных бестселлеров Валерий Карышев, который в 90-е представлял интересы Александра Солоника, считает, что все главные действующие лица этого преступления уже давно арестованы.

Александр Пустовалов

© Wikimedia commons

«Солоник был очень осторожным человеком и никого из посторонних близко к себе не допускал. Убили его «ореховские», это известно, фамилии названы — Гусев, Пустовалов, Шарапов, но я допускаю, что этот грузин, которого поймали, или кто-то другой, мог их, например, подвозить. И потом, когда их поймали, он мог автоматом попасть в этом сообщество. Скорее всего, ищут какого-то местного пособника, но вряд ли он мог присутствовать при убийстве. Тем более, что в составе «ореховских» были в основном славяне, грузин там не было. Это одна версия. Другая версия — это кто-то из его грузинских знакомых. В Греции очень много понтийских греков. Представителей этой этнической группы, имеющих корни в Греции, жило довольного много в том числе и в Грузии, и впоследствии они смогли эмигрировать на историческую родину и получить гражданство.

Кстати, сам Солоник сам смог получить греческий паспорт на основании того, что он якобы понтийский грек.

Поэтому я не исключаю, что какие-то знакомые из Грузии у него были, но к себе на виллу он вряд ли их допускал», — предполагал Карышев.