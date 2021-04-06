«Утратил общественную опасность»: легендарный киллер 1990-х Саша-Солдат пытался выйти по УДО

Как стало известно RT, легендарный киллер «ореховской» группировки Александр Пустовалов (Саша-Солдат), отбывающий 24-летний срок в колонии строгого режима, подал ходатайство на перевод в колонию-поселение. В январе этого года Пустовалов просил заменить реальный срок ограничением свободы. Его ходатайство о досрочном освобождении поддержали представители ФСИН и следственных органов, однако против выступила прокуратура. В итоге суд посчитал, что Пустовалову на свободу пока рано. Между тем срок его заключения заканчивается уже в 2023 году.

Осуждённый почти за два десятка убийств киллер «ореховской» ОПГ Александр Пустовалов несколько дней назад подал в суд ходатайство о переводе из колонии строгого режима в Тверской области, где он отбывает свой 24-летний срок заключения, в колонию-поселение. В январе Пустовалов мог оказаться на воле. Он просил заменить наказание на ограничение свободы, и его ходататйство поддержали ФСИН и ГСУ СК по Москве. Однако суд оставил его под стражей.

Легендарный киллер

Александр Пустовалов — один из самых известных российских киллеров. Он родился в 1973 году в Москве, рос без отца, увлекался музыкой и дзюдо. Отслужив в морской пехоте, Пустовалов в начале 1990-х хотел попасть на службу в ОМОН или СОБР, но помешало отсутствие высшего образования.

В ряды криминалитета Пустовалов попал благодаря своим бойцовским качествам. В одном из кафе в драке он в одиночку расправился с пятью оппонентами. В тот момент в заведении отдыхали члены ореховской банды. Им понравилось, как дрался Пустовалов, и они взяли его к себе.

Пустовалов быстро из рядового бойца дорос до помощника лидера Ореховской ОПГ Сергея Буторина («Ося»). За время своей криминальной карьеры Саша-солдат совершил только по официальным данным около 20 убийств. Его жертвами становились как представители конкурирующих ОПГ, так и сами «ореховские», от которых по тем или иным причинам было решено избавиться.

Самая известная жертва Пустовалова — убитый в 1997 году в Греции киллер Курганской ОПГ Александр Салоник (Саша Македонский), известный как своими великолепными навыками стрельбы, так и неоднократными побегами из мест лишения свободы, в том числе единственным по-настоящему успешным побегом из московского СИЗО «Матросская тишина».

После задержания 19 ноября 1999 года Пустовалову, который не спешил признаваться в содеянном, приписывают фразу: «Вот что докажете — то моё». А на вопрос, зачем убивал, он якобы ответил: «Я солдат, это моя работа».

Сергей Буторин

РИА Новости

© Андрей Стенин

В отличие от другого легендарного киллера «ореховских» Алексея Шерстобитова (Лёша-солдат), который успел написать за решёткой несколько книг, раздать десятки интервью и даже организовать пышную свадьбу с гламурной фотосессией, о жизни Пустовалова в колонии почти ничего неизвестно. Последние новости о нём датированы 2016 годом.

Тогда Мосгорсуд за четыре новых эпизода убийств увеличил ему срок с 23 до 24 лет колонии строгого режима.

Срок Пустовалова, который он отбывает в Тверской области, подходит к концу — на свободу он должен выйти 18 ноября 2023 года. Однако, как выяснил RT, 47-летний «ликвидатор» совсем недавно попытался через суд смягчить наказание, заменив реальное заключение на ограничение свободы.

«В общении вежлив, тактичен»

Как выяснил RT, рассмотрение ходатайства Пустовалова состоялось 28 января. Он просил суд заменить неотбытую часть срока ограничением свободы, ссылаясь на то, что раскаялся в содеянном и оказал помощь в раскрытии ряда преступлений.

Также осуждённый отмечал, что уже «утратил общественную опасность», трудоустроен, принимает активное участие в общественной жизни колонии, имеет поощрения и грамоты.

«Имевшиеся взыскания бы погашены в установленном законом порядке. Исковые требования погашены в полном объёме. Кроме этого, за время отбывания наказания у него диагностировано тяжёлое заболевание, которое требует применения медицинских препаратов. Имеет несовершеннолетнего ребёнка, поддерживает связь с родными и близкими. После освобождения будет обеспечен жильём и работой», — говорится в тексте судебного постановления (есть в распоряжении RT).

О том, что у Пустовалова есть дети, ранее не было известно. В колонию он попал, будучи холостым и бездетным.

Ходатайство Пустовалова полностью поддержало и руководство колонии, «ссылаясь на то, что последний характеризуется положительно, и, по мнению администрации, замена не отбытой части наказания более мягким видом наказания целесообразна, цели наказания в полном объёме достигнуты и, для своего исправления, осуждённый не нуждается в дальнейшем отбывания назначенного ему судом наказания».

Суду была представлена подробная характеристика на Пустовалова, которая раскрывает ранее неизвестные подробности его жизни за решёткой. В частности, за годы в заключении Пустовалов заработал в СИЗО и колониях 80 взысканий, которые на данный момент сняты и погашены, а также 24 поощрения, причём больше половины из них, 13 — за последние несколько лет.

В течение двух лет, с ноября 2011 по ноябрь 2013, он находился на облегчённых условиях содержания. Обратно на обычные условия он был переведён, будучи признанным злостным нарушителем порядка отбывания наказания.

В ИК-9, где отбывает срок Пустовалов, он находится с марта 2017 года. Почти сразу осуждённого трудоустроили.

Сначала он трудился рабочим участка по сборке ритуальных изделий, но уже через три месяца был переведён на должность засольщика овощей сельскохозяйственного участка.

За четыре года получил одно взыскание и 13 поощрений — «за добросовестное отношение к труду и примерное поведение». Судя по характеристике, поведением Пустовалова в колонии более чем довольны.

Александр Солоник

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«По характеру общительный, деятельный, дружелюбный. На мероприятия воспитательного характера реагирует положительно. На занятиях по социально-правовой подготовке активен. В общении с администрацией вежлив, тактичен. Общительный, дружеские отношения поддерживает с положительно характеризующимися осуждёнными. Отношения к работам без оплаты труда (согласно ст. 106 УИК РФ) положительное», — говорится в постановлении суда, где приводится характеристика Пустовалова из колонии.

Отмечается, что он погасил в полном объёме исковые требования, признал вину и поддерживает связь с родственниками путём переписки и свиданий.

Примечательно, что 14 апреля 2017 года, вскоре после прибытия в ИК-9, он был поставлен на профучёт как лицо, склонное к побегу, а также как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и других сотрудников правоохранительных органов.

Однако, уже через три с половиной месяца, 28 июля 2017 года, с учёта как лицо, склонное к побегу, Пустовалов был снят. В октябре 2020 года его сняли и с учёта как лицо, склонное к нападению на сотрудников администрации, после чего, он, судя по всему, и решил подать на УДО — соответствующее ходатайство Пустовалова поступило в суд в ноябре того же года.

Кроме того, ходатайство осуждённого поддержал и представитель ГСУ СК России по г. Москве. В ходатайстве ведомства был подтверждён факт сотрудничества Пустовалова со следственными органами.

На судебном заседании, которое проводилось в открытом режиме, Пустовалов дополнительно подчеркнул плохое состояние здоровья, пояснив, что в период отбытия наказания он приобрёл тяжелые заболевания, требующие лечения.

В свою очередь, против досрочного освобождения Пустовалова выступил представитель прокуратуры.

«Не достигнуты задачи по исправлению»

Однако суд счёл доводы Пустовалова и представителей колонии недостаточными для его освобождения, посчитав, что он ещё не полностью встал на путь исправления.

«Анализ допущенных Пустоваловым А.С. нарушений порядка отбывания наказания свидетельствует об отсутствии у него установки на безусловное соблюдение установленного порядка отбывания наказания. К тому же, из всего срока отбытого наказания, только в последние три года не допускает нарушений режима содержания, что свидетельствует о нестабильном поведении осуждённого. Также суд учитывает, что в период отбывания наказания осуждённый признавался злостным нарушителем порядка отбывания наказания, состоял на профилактическом учёте как лицо, склонное к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, с которого снят лишь 07.10.2020 г., что даёт основания полагать, что исправительным учреждением на момент рассмотрения ходатайства и представления не достигнуты все поставленные УИК РФ задачи по его исправлению», — говорится в постановлении.

Суд также посчитал, что медицинские документы о заболевании Пустовалова не могут служить безусловным основанием для замены ему наказания более мягким видом, так как данное заболевание не препятствует дальнейшему пребыванию осуждённого в колонии.

«С учётом изложенного, учитывая данные о личности осуждённого, оценивая его поведение в течение всего времени отбывания наказания, времени, прошедшего с момента последнего взыскания Пустовалова А.С. (13.03.2017 г. — водворение в ШИЗО), а также незначительного времени со дня снятия его с профилактического учёта как лица, склонного к нападению на сотрудников администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, суд приходит к выводу об отсутствии достаточных оснований для удовлетворения ходатайства Пустовалова А.С. и представления ФКУ ИК-9 УФСИН России по Тверской области о замене осуждённому неотбытой части лишения свободы более мягким видом наказания», — отмечается в решении суда.

Не сумев добиться полного освобождения, 2 апреля Пустовалов подал ходатайство о переводе в колонию-поселение. Дата его рассмотрения пока не назначена.