«Есть сомнения в законности процесса»: осуждённый за убийство в массовой драке обжаловал вердикт присяжных

В Иванове 35-летний Анатолий Грудистов, осуждённый за умышленное убийство во время массовой драки, обжаловал приговор. Защита требует признать судебный процесс незаконным, потому что присяжные заседатели утаили о себе важную информацию. Все они во время опросов перед началом процесса заявили, что ранее никогда не встречались друг с другом, судьёй и прокурором по делу. Однако семь из восьми присяжных в последние два года участвовали в формировании коллегий для рассмотрения уголовных дел с участием тех же судьи и прокурора, рассказал адвокат Грудистова.

Житель Иванова Анатолий Грудистов, осуждённый за умышленное убийство, добивается отмены судебного решения. Его дело уже дважды рассматривали присяжные. И если первый суд летом 2020 года признал его виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ), то второй в мае 2021-го счёл его виновным в умышленном убийстве (ст. 105 УК РФ). На основании этого вердикта Грудистова приговорили к восьми годам лишения свободы.

29 октября 2021 года Ивановский областной суд снизил этот срок до семи лет. Однако адвокат мужчины Олег Бибик считает, что второй судебный процесс с присяжными следует признать незаконным из-за серьёзных процессуальных нарушений.

По его мнению, присяжные могли быть знакомы друг с другом, судьёй и прокурором. Он утверждает, что семь из восьми заседателей по делу Грудистова в последние два года участвовали в формировании коллегий присяжных по другим уголовным делам и рассматривали их в этом же суде.

Два приговора

Ранее RT уже рассказывал о громком судебном процессе над 35-летним жителем Иванова. По версии обвинения, мужчина намеренно выстрелил из травматического пистолета в голову 27-летнему Фазилю Балаеву во время массовой драки у ночного клуба.

Как установили следствие и суд, драка завязалась после того, как Грудистов и его друг вступились за знакомую девушку, к которой Балаев приставал, а затем и ударил по лицу. В ходе потасовки Грудистов применил оружие. Пуля из травматического пистолета попала Балаеву в глаз — он скончался до приезда скорой помощи.

Сам Грудистов настаивал на том, что убийство было случайным. По его словам, он не собирался стрелять в людей, но кто-то из толпы схватил его за руку, из-за чего палец соскочил — и он нажал на спусковой крючок.

Камеры наблюдения у клуба записали всё случившееся. На кадрах видно, что выстрел происходит, когда несколько мужчин одновременно набрасываются на Анатолия.

Момент выстрела. Анатолий Грудистов — справа в чёрной футболке

В июле прошлого года суд присяжных признал Грудистова виновным в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Ленинский районный суд Иванова приговорил его к полутора годам ограничения свободы.

При этом был учтён срок пребывания мужчины под арестом в СИЗО, поэтому его отпустили из-под стражи домой после оглашения приговора. Однако прокуратура вскоре обжаловала решение суда, и дело было направлено на новое рассмотрение с другой коллегией присяжных.

В мае 2021-го второй состав присяжных признал Грудистова виновным в умышленном убийстве, но заслуживающим снисхождения. Мужчину приговорили к восьми годам в колонии строгого режима. Его также обязали выплатить семье погибшего 2 млн рублей.

В конце октября Ивановский облсуд рассмотрел апелляционное заявление адвокатов Грудистова и снизил ему срок наказания до семи лет, учтя в качестве смягчающих обстоятельств положительные характеристики мужчины и здоровье его ребёнка.

«В остальном обжалуемый приговор оставлен без изменения, апелляционные жалобы осуждённого, его защитника, потерпевшего — без удовлетворения», — сообщалось на сайте областного суда.

«Присяжные скрыли информацию»

Анатолий Грудистов и его адвокат настаивают, что решение второго суда присяжных было незаконным. В начале декабря они подали жалобу во Второй кассационный суд общей юрисдикции.

Защита считает, что при формировании коллегии присяжных была нарушена статья 326 Уголовно-процессуального кодекса РФ («Составление предварительного списка присяжных заседателей»). Согласно этому пункту, кандидаты в присяжные заседатели отбираются из списка избирателей случайным методом — с помощью компьютерной программы.

Фазиль Балаев подходит к Кристине и её подруге у бара «Рокко»

В кассационной жалобе защита Грудистова отметила, что для формирования коллегии присяжных из первоначального списка, который содержал 700 фамилий, были отобраны 16 кандидатов. Причём десять из 16 человек в последние два года уже дважды приглашали в этот же суд для возможного участия в других уголовных процессах. Эту информацию адвокат Олег Бибик получил из протоколов судебных заседаний.

«Уже после того, как прошёл суд и апелляция, мы с удивлением узнали, что десять из 16 кандидатов с 2019 года участвовали в формировании коллегий для ещё двух других уголовных дел в этом же суде. Оба дела, как и дело Грудистова, рассматривал судья Александр Карпычев. В одном из процессов обвинителем выступал прокурор Евгений Хромов, который участвовал и в процессе Грудистова. То есть десять из 16 кандидатов на тот момент уже могли быть знакомы друг с другом, с прокурором и судьёй», — рассказал юрист в беседе с RT.

Кроме того, защита подчёркивает, что при отборе кандидатов все десять человек, которые ранее уже участвовали в рассмотрении других уголовных дел, скрыли о себе эту важную информацию.

Согласно процедуре, перед началом судебного процесса все кандидаты обязаны письменно ответить на вопросы о себе. После этого стороны обвинения и защиты смотрят на их ответы и вычёркивают из списка тех кандидатов, которых они не хотели бы видеть в коллегии, — заявляют отвод. Именно так формируется итоговый состав коллегии присяжных.

«Всем кандидатам задали письменно в том числе и такие вопросы: «Знакомы ли вы с другими кандидатами в присяжные заседатели?», «Знакомы ли вы с судьёй, который будет вести процесс?», «Знакомы ли вы с обвинителем по делу?». На все эти вопросы все кандидаты ответили отрицательно, то есть соврали», — поясняет представитель Грудистова.

По словам адвоката, если бы кандидаты в присяжные честно указали, что знают других кандидатов, судью и прокурора, то сторона защиты вычеркнула бы их из списка. Однако в итоге семь из восьми человек в коллегии уже участвовали в рассмотрении других уголовных дел в этом суде.

«У нас в стране пока нет примеров, когда приговор суда, вынесенный на основании вердикта коллегии присяжных, отменили бы на том основании, что судом был нарушен принцип подбора присяжных заседателей путём случайной выборки. Адвокаты неоднократно пытались по этому основанию обжаловать решения судов, но почти никому не удавалось доказать, что это действительно так. Но в данном случае мы имеем слишком много совпадений фамилий. В конечном итоге присяжные в Ленинском районном суде будто кочуют из одной коллегии в другую», — подытожил Олег Бибик.

Советник Федеральной палаты адвокатов России Сергей Насонов считает: если кандидаты в присяжные заседатели действительно утаили информацию о том, что уже участвовали в рассмотрении других уголовных дел, то это является серьёзным основанием для сомнений в законности всего судебного процесса.

«Если это действительно так, то это очень критично, потому что тогда стороны процесса были лишены права на заявление отводов для кандидатов при формировании коллегии присяжных, — пояснил эксперт. — Всегда в любом процессе судья начинает свой опрос кандидатов с вопроса о том, кто из них ранее принимал участие в других процессах».